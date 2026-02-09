Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

Pepe Aguilar habría enviado una advertencia legal a un youtuber tras rumores sobre Ángela Aguilar y la polémica escaló en redes.

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar.

El apellido Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que un creador de contenido asegurara haber recibido un mensaje directo de Pepe Aguilar con fuertes advertencias legales.

El youtuber cuestionó al cantante por presuntamente haber eliminado el mensaje original
El youtuber cuestionó al cantante por presuntamente haber eliminado el mensaje original.

La controversia se desató tras la difusión de supuestas conversaciones privadas que involucrarían al cantante y al youtuber Javier Mata, conocido en redes como Zorrito Youtubero, quien ha hablado en repetidas ocasiones sobre Ángela Aguilar.

El youtuber compartió los mensajes de Pepe Aguilar en sus cuentas.
El youtuber compartió los mensajes de Pepe Aguilar en sus cuentas.

¿Qué le dijo Pepe Aguilar al youtuber “Zorrito Youtubero”?

De acuerdo con las capturas compartidas por el influencer, el mensaje habría sido enviado desde la cuenta verificada de Pepe Aguilar en Instagram.

En el texto, el cantante expresa que durante años permitió críticas y opiniones sobre su carrera sin responder, pero que esa tolerancia habría sido aprovechada para difundir información falsa y ataques que afectan su nombre y el de su familia.

En el supuesto mensaje, Aguilar señala directamente al youtuber como uno de los principales responsables de propagar rumores y contenido negativo, y advierte que decidió “poner un alto” a esa situación. Además, menciona que su equipo legal estaría próximo a tomar acciones formales y que este tipo de perfiles y contenidos deben ser erradicados.

El tono del mensaje se vuelve más personal hacia el final, cuando el cantante lanza una advertencia directa sobre las consecuencias de los actos y asegura que, con el tiempo, el influencer aprenderá esa lección. Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha confirmado públicamente la autenticidad del mensaje difundido.

¿Qué respondió el youtuber “Zorrito youtubero”?

Tras hacer públicas las capturas, Zorrito Youtubero respondió a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido al propio cantante. En su reacción, cuestionó que el supuesto mensaje habría sido eliminado y afirmó que siempre conserva evidencia de las conversaciones que recibe.

El influencer aseguró que aún no había publicado un video respondiendo al cantante y adoptó un tono desafiante al afirmar que no necesita ser “educado”. Posteriormente, dirigió fuertes críticas contra Ángela Aguilar, a quien responsabilizó de los escándalos recientes que han rodeado a su familia, retomando rumores sobre su vida personal que ya habían sido motivo de controversia meses atrás.

El conflicto entre el youtuber y la familia Aguilar se remonta a finales de 2024, cuando comenzaron a circular versiones no verificadas sobre la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal. Ante esto, la familia emitió en su momento un comunicado alertando sobre la violencia digital y la difusión de rumores sin sustento.

Por ahora, la situación sigue generando reacciones mientras se espera si habrá un pronunciamiento oficial o acciones legales concretas.

 

