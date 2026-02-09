Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul impacta al revelar el peso con el que salió de La casa de los famosos

Johanna Fadul reveló cuántos kilos perdió durante La casa de los famosos, habló de su alimentación y de lo que extraña del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Johanna Fadul revela cuántos kilos perdió durante su paso por La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul revela cuántos kilos perdió durante su paso por La casa de los famosos Colombia. (Foto IA) (Foto Canal RCN)

Johanna Fadul volvió a interactuar con sus seguidores a través de redes sociales y habló abiertamente sobre su paso por La casa de los famosos Colombia.

La actriz compartió varias historias en las que dejó ver que sigue de cerca todo lo que ocurre dentro del reality y que permanece pendiente de sus excompañeros, aunque también fue sincera sobre los aspectos que no extraña de la convivencia.

En sus publicaciones, Fadul confesó que, si bien siente nostalgia por la experiencia y por las personas con las que compartió dentro de la casa, hay algo que definitivamente no echa de menos: comer en porciones reducidas.

La actriz aprovechó el momento para hablar del impacto que tuvo la competencia en su cuerpo y revelar cuánto peso perdió durante su participación.

¿Cuánto pesaba Johanna Fadul cuando salió de la competencia?

A través de sus historias, Johanna Fadul mostró una de sus comidas actuales, la cual consistía en media arepa fina con huevo revuelto, una taza de café y papaya. Mientras compartía el plato, explicó que ya se encuentra en proceso de recuperar el peso que perdió mientras estuvo dentro del reality.

La actriz detalló que su estatura es pequeña y que, por lo general, su peso habitual oscila entre los 48 y 49 kilogramos, rango con el que se siente cómoda. Sin embargo, al salir de La casa de los famosos, su peso había bajado hasta los 44 kilogramos, una cifra que la sorprendió al notar cuánto había cambiado su cuerpo en pocas semanas.

Johanna contó que ya ha logrado recuperar un kilo y que actualmente se encuentra en 45 kilogramos, aunque reconoció que no fue consciente de la magnitud de la pérdida de peso sino hasta después de salir del programa.

Johanna Fadul reveló que bajó hasta los 44 kg.
Johanna Fadul reveló que bajó hasta los 44 kg. (Foto Canal RCN)

¿Qué más dijo Johanna Fadul en sus historias?

Además de hablar sobre su peso, Johanna Fadul confesó que extraña la competencia y la convivencia con sus compañeros, aunque aclaró que esa sensación aparece solo en algunos momentos. La actriz fue honesta al decir que no volvería al programa, ya que considera que su salida no se dio de una “manera bonita”, aunque reconoce que al ver el reality por televisión a veces siente deseos de estar allí.

Finalmente, Johanna también dio su opinión sobre la dinámica actual del programa y aseguró que el alto puntaje con el que ingresaron Yuli y Alexa se debe a que el público quiere ver “caer” a Alejandro, refiriéndose a la posibilidad de que inicie una relación con Yuli. Según contó, antes de salir de la casa, Alejandro le habría confesado que esa situación podría llegar a suceder.

Johanna confesó que todos quieren ver a Alejandro tener una relación con Yuli.
Johanna confesó que todos quieren ver a Alejandro tener una relación con Yuli. (Foto Canal RCN)

Con estas declaraciones, Johanna Fadul volvió a generar conversación entre los seguidores del reality, quienes siguen atentos tanto a lo que ocurre dentro de la casa como a las reacciones de quienes ya salieron de la competencia.

