Exparticipante de La casa de los famosos arremete contra Sara Uribe: "Te terminaste de quemar"

Yina Calderón criticó con dureza la eliminación de Sara Uribe de La casa de los famosos y aseguró que “no daba contenido”.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Exparticipante de La casa de los famosos arremete contra Sara Uribe
Exparticipante de La casa de los famosos arremete contra Sara Uribe: “Te terminaste de quemar”. (Foto Canal RCN)

La más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos dejó reacciones encontradas tanto dentro como fuera del reality.

El domingo 8 de febrero, el programa vivió una eliminación doble que terminó con la salida de dos mujeres que eran de las más comentadas de la competencia, generando opiniones divididas entre los seguidores y fuertes reacciones en redes sociales.

¿Quiénes fueron las dos eliminadas de la casa de los famosos?

Tras la votación del público, la pareja con el porcentaje más bajo fue la conformada por Marilyn Patiño y Sara Uribe, quienes se despidieron oficialmente de la competencia.

Mientras algunos seguidores lamentaron la salida, otros coincidieron en que su participación había pasado desapercibida durante varias semanas del programa.

Sara Uribe y Marilyn Patiño eliminadas
Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron la pareja eliminada. (Foto Canal RCN)

¿Quién fue la exparticipante que arremetió contra Sara Uribe?

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Yina Calderón, exparticipante del reality, quien no dudó en opinar sin filtros sobre la salida de Sara Uribe. A través de varios videos publicados en sus redes sociales, Yina aseguró que la eliminación era predecible.

Según Calderón, Sara fue sacada del programa porque “no hacía nada” dentro de la casa. Además, recordó que cuando estuvo como jueza ya les había advertido a varios participantes que debían generar contenido y no permanecer “dormidos” en la competencia.

Yina aclaró que no le alegraba la salida de Marilyn Patiño, ya que aseguró que le caía bien, pero fue contundente con Sara Uribe. “Te terminaste de quemar”, dijo, agregando entre risas que, aunque no celebraba su eliminación, sí le daba un “fresquito”.

La creadora de contenido fue más allá y, en tono burlón, cantó una versión modificada de la canción Te imagino, cambiando la letra para lanzar una crítica directa: “Ella se llama Sara y su apellido es almohada”, insinuando que pasó desapercibida dentro de la casa.

En otro video, Yina también cuestionó al público por sus decisiones y aseguró que, para ella, los eliminados debían haber sido Jay Torres y Juan Palau. Además, criticó la permanencia de otros concursantes como Maiker, afirmando que no entendía por qué seguían en competencia sin aportar contenido.

Yina Calderón reveló que los eliminados debían ser Juan Palau y Jay Torres.
Yina Calderón reveló que los eliminados debían ser Juan Palau y Jay Torres. (Foto Canal RCN)

Las declaraciones de Yina Calderón no tardaron en generar debate en redes, donde algunos usuarios respaldaron sus comentarios, mientras otros la acusaron de exagerar y buscar polémica fuera del reality.

