Luisa Fernanda W fue criticada al mostrar sus manos con escarcha tras rezar el rosario

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al asegurar que sus manos aparecieron cubiertas de brillo, desatando debate.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luisa Fernanda W aseguró que sus manos quedaron con escarcha tras rezar el rosario.
Luisa Fernanda W aseguró que sus manos quedaron con escarcha tras rezar el rosario. Foto Canal RCN

Luisa Fernanda W acudió a sus historias de Instagram para contar un momento que vivió durante un acto de oración y que rápidamente generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Según relató, se encontraba rezando el rosario dedicado a la Virgen María cuando, al finalizar, notó algo que llamó poderosamente su atención: sus manos estaban cubiertas de una especie de brillo o escarcha.

¿Qué significado tuvo este momento para Luisa Fernanda W?

En sus palabras, el hallazgo de ese brillo en sus manos se sintió como una manifestación simbólica que reforzaba su conexión espiritual.

Luisa Fernanda W muestra su cambio físico
Usuarios atribuyeron el brillo al material de la camándula utilizada por Luisa Fernanda W. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora, que en varias ocasiones ha compartido rutinas de oración, reflexiones sobre Dios y mensajes de gratitud, dejó ver que este episodio la impactó emocionalmente, al punto de compartirlo de manera inmediata con su comunidad digital.

Más allá de intentar convencer a alguien, Luisa Fernanda se mostró genuinamente sorprendida, afirmando que nunca antes le había ocurrido algo similar y sus historias reflejaban asombro, curiosidad y una profunda tranquilidad, elementos que sus seguidores habituales suelen asociar con su faceta más espiritual y reflexiva.

¿Por qué surgieron críticas y comentarios divididos sobre la experiencia de Luisa Fernanda W?

Mientras muchos seguidores se mostraron respetuosos e incluso afirmaron sentirse identificados con experiencias similares, otros adoptaron una postura más escéptica.

Algunos internautas señalaron que el brillo podría tener una explicación sencilla y material, atribuyéndolo al tipo de camándula o rosario utilizado, ya que ciertos accesorios religiosos están elaborados con materiales brillantes o con partículas que pueden desprenderse fácilmente.

 

Para algunos, la situación fue exagerada y para otros, simplemente se trató de una vivencia que merece respeto, sin necesidad de comprobaciones científicas o explicaciones técnicas.

¿Fue un acto de fe de Luisa Fernanda W o interpretación simbólica?

Lo que para unos puede ser un detalle sin importancia, para otros adquiere un valor emocional y simbólico profundo, en el caso de Luisa Fernanda W, la influencer no presentó el hecho como una verdad absoluta, sino como una experiencia que la conmovió y que decidió compartir desde su autenticidad.

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su trabajo.
Luisa Fernanda W se volvió tendencia tras mostrar sus manos con escarcha luego de rezar. (Foto Jason Koerner/AFP)

Independientemente de las opiniones, el momento volvió a confirmar que la creadora de contenido no teme mostrarse tal como es, incluso cuando eso implica exponerse a la crítica.

Una vez más, Luisa Fernanda W puso sobre la mesa un tema que va más allá del brillo en las manos, invitando a reflexionar sobre la fe, la interpretación personal y el respeto por las experiencias ajenas.

