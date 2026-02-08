Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Castro rompió el silencio e hizo inesperada confesión sobre WestCol

Luisa Castro habló por primera vez sobre su relación con WestCol y contó detalles inéditos del streamer.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Castro habló sobre WestCol
Luisa Castro se pronunció sobre WestCol. (Foto AFP: KEVIN WINTER)

Los nombres de Luisa Castro y WestCol han acaparado la atención en las últimas semanas tras confirmarse su relación sentimental.

Luisa Castro contó cuánto lleva con WestCol y cómo es como pareja

La influenciadora y el streamer antioqueño habían decidido mantener en completa reserva su relación amorosa y fue hasta que semanas atrás esta se reveló luego de ser captados besándose en Guatapé.

Desde ahí empezaron a mostrarse juntos en redes sociales y precisamente así lo demostraron en la tarde del 7 de febrero cuando ambos estuvieron en el partido entre Inter de Miami, equipo en el que juega Messi y el Barcelona de Ecuador.

Previo a este encuentro amistoso en el que Lionel Messi marcó un golazo para el empate 2-2 de Inter Miami ante Barcelona SC, Luisa y WestCol dieron declaraciones a la prensa local.

Luisa fue indagada por una periodista por su relación y sobre cómo era estar con WestCol, quien dividía opiniones en redes con su personalidad.

WestCol y Luisa Castro encienden rumores de relación
Luisa Castro se sinceró sobre su relación con WestCol. (Foto Freepik)

¿Qué reveló Luisa Castro sobre su relación con WestCol?

Luisa Castro algo incómoda confesó que era la primera vez que iba a hablar sobre su relación con WestCol.

La influenciadora antioqueña confesó que aunque muchos tenían una percepción sobre WestCol tocaba conocerlo realmente para saber cómo era fuera de su personaje, curiosamente reveló que a ella la sorprendió.

Realmente nunca he hablado mucho de esto, pero siento que hay que darse la oportunidad de conocerlo, él es un hombre increíble, a mí me sorprendió por completo.

Frente a cuánto tiempo llevan juntos, Luisa fue directa al confesar que llevaban poco tiempo sin decir exactamente cuánto.

Estamos apenas iniciando, llevamos poco.

Luisa también contó que se sentía plenamente feliz con WestCol porque era un hombre que le daba tranquilidad y la hacía sentirse completa.

Muy lindo, estoy muy feliz, tranquila, me siento muy amada, nada importa.

Westcol también fue entrevistado previo al inicio de este partido y en sus declaraciones se refirió a Luisa Castro como su novia y también dejó ver que se encuentra completamente feliz por su nuevo capítulo amoroso.

