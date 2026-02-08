Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emotiva reacción de un perro al escuchar música de Yeison Jiménez es viral

Un video protagonizado por una perrita se ha vuelto viral en redes sociales luego de que su reacción al escuchar una canción de Yeison Jiménez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Perro reacciona a canción de Yeison Jiménez
Perro reacciona a música de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La muerte del cantante Yeison Jiménez no deja de conmocionar a su gran fanaticada y también provocando diversas reacciones que en redes se hacen virales.

¿Cuál es el video de un perro reaccionando a la música de Yeison Jiménez?

La partida de Yeison Jiménez no para de generar dolor entre sus seguidores y su música se ha convertido en el consuelo para muchos generando un sinfín de emociones y reacciones.

Precisamente, los animales no son ajenos al tema, ya que en las últimas horas a empezado a hacerse viral un video compartido en TiKTok en donde un usuario dejó ver la curiosa reacción de su mascota, una Cocker spaniel al escuchar la música de Yeison Jiménez.

El internauta captó la curiosa reacción de su mascota cuando iban en el carro y sonó una canción del artista caldense.

Perro reacciona a la música de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

Video de un perro reaccionando emotivo a música de Yeison Jiménez

En las últimas horas, un video protagonizado por una perrita de raza Cocker spaniel se ha vuelto viral en redes sociales por la carga emotiva que genera su reacción al escuchar música de Yeison Jiménez.

En el video se observa el momento cuando al empezar la canción de "Ya no mi amor" de Yeison Jiménez la perrita reacciona de inmediato y empieza a aullar de forma insistente, como si la letra le produjera gran sentimiento.

La persona que publicó el video, quien sería el dueño de la mascota, no ocultó su asombro al ver la reacción de su mascota al momento en que suena la música de Yeison Jiménez.

Dicen que los perritos no entienden, pero ella reaccionó justo cuando sonó su voz.

¿Qué reacciones ha dejado el emotivo video del perro reaccionando a música de Yeison Jiménez?

Como era de esperarse el video de esta perrita reaccionando de manera emotiva al escuchar la música de Yeison Jiménez no ha pasado por desapercibido.

Muchos en redes comentan que la reacción de la mascota es bastante particular como si lo hubiese conocido y sintiera dolor con su partida.

No obstante, muchos aunque se han mostrado conmovidos con la escena creen que solo se trató de una casualidad y lo asocian a que la mascota esté acostumbrada a oír este tipo de música con sus dueños.

