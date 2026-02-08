Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sara Uribe le coquetea al jefe de La casa de los famosos Colombia: estas son las evidencias

Sara Uribe ha generado reacciones al no disimular sus coqueteos hacia el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Las pruebas del coqueteo de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos
Sara Uribe protagoniza coqueteos con el jefe de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En los últimos días han circulado en redes sociales varios clips de Sara Uribe teniendo una particular actitud hacia el jefe, lo que ha sido uno de los detalles más comentados por los televidentes de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados

Antes de entrar en contexto, Sara Uribe es una de las participantes favoritas por el público, pues además de su convivencia dentro de la competencia, se ha posicionado como una de las mujeres más lindas de la casa.

Debido a su personalidad, sus seguidores no se han perdido ni un detalle de lo que ella hace dentro de la casa de su jefe.

Artículos relacionados

¿Por qué se dice que a Sara Uribe le gusta el jede de La casa de los famosos Colombia 2026?

En esta primera semana de febrero, en todas las plataformas digitales han circulado diferentes momentos en los que Sara Uribe ha sido protagonista en La casa de los famosos Colombia 2026.

Sara Uribe protagoniza coqueteos con el jefe de La casa de los famosos
Los coqueteos de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Esto, debido a que no ha desaprovechado ninguna oportunidad para coquetearle al jefe, primero porque ha dejado claro que le gusta su voz de mando y, de hecho, ha hecho chistes con el tema.

La presentadora hasta ha alucinado al pensar que el jefe entra a la casa y la manda con un látigo, hasta le dijo “que la sacará a vivir”, o sea, que vivan juntos.

Artículos relacionados

¿El jefe le sigue el coqueteo a Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras varios clips en donde quedó en evidencia el coqueteo muy directo de parte de Sara Uribe al jefe de La casa de los famosos Colombia 2026, hubo un momento en el que la presentadora se dejó ver bastante emocionada cuando escuchó la voz de mando.

Los coqueteos de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos
Las pruebas del coqueteo de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En estos últimos días, la presentadora estaba en su cama acostada, mientras ya los demás compañeros se estaban alistando para la gala y el jefe se le manifestó pidiéndole que se fuera a arreglar.

Su reacción generó muchas reacciones en redes, porque con solo escucharlo, Sara se emocionó y junto a ella, sus demás compañeros de cuarto quienes no dejaron de gritar porque el jefe por fin le habló a la presentadora.

Claramente este no es un coqueteo de su parte, pero le cumplió el capricho a su habitante quien lo quería escuchar y como era para mandarla, pues ella se descontroló.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta confesó sin filtro lo que le dio envidia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Nicolás Arrieta fue contundente al revelar lo que le dio envidia dentro de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta no soportó y confesó que le dio envidia no haber ganado el beneficio del jefe en La casa de los famosos Colombia.

La IA analizó las redes y esta pareja saldría del reality La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: ¿quién sería el eliminado según la IA?

La IA tuvo en cuenta los comentarios de redes para sacar su teoría de los posibles eliminados de La casa de los famosos.

Sara Uribe reveló uno de los momentos más oscuros de su pasado La casa de los famosos

Sara Uribe reveló que quiso quitarse la vida: esto dijo en La casa de los famosos

Sara Uribe conmovió tras revelar detalles privados en La línea de la vida de La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

La esposa de Yeison Jiménez aparece en este video del cantante Yeison Jiménez

Este es el video musical de Yeison Jiménez en el que su esposa fue protagonista

Salió a la luz un video musical de Yeison Jiménez en el que su esposa es la protagonista y, además, recibe una dedicatoria especial.

Shakira sufrió caída en pleno concierto Shakira

Shakira sufrió accidente en pleno concierto en El Salvador: así fue la fuerte caída

Perro reacciona a canción de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Emotiva reacción de un perro al escuchar música de Yeison Jiménez es viral

Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló Talento internacional

Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano