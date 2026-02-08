Sara Uribe le coquetea al jefe de La casa de los famosos Colombia: estas son las evidencias

En los últimos días han circulado en redes sociales varios clips de Sara Uribe teniendo una particular actitud hacia el jefe, lo que ha sido uno de los detalles más comentados por los televidentes de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

Antes de entrar en contexto, Sara Uribe es una de las participantes favoritas por el público, pues además de su convivencia dentro de la competencia, se ha posicionado como una de las mujeres más lindas de la casa.

Debido a su personalidad, sus seguidores no se han perdido ni un detalle de lo que ella hace dentro de la casa de su jefe.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

¿Por qué se dice que a Sara Uribe le gusta el jede de La casa de los famosos Colombia 2026?

En esta primera semana de febrero, en todas las plataformas digitales han circulado diferentes momentos en los que Sara Uribe ha sido protagonista en La casa de los famosos Colombia 2026.

Los coqueteos de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Esto, debido a que no ha desaprovechado ninguna oportunidad para coquetearle al jefe, primero porque ha dejado claro que le gusta su voz de mando y, de hecho, ha hecho chistes con el tema.

La presentadora hasta ha alucinado al pensar que el jefe entra a la casa y la manda con un látigo, hasta le dijo “que la sacará a vivir”, o sea, que vivan juntos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sara Uribe reveló que quiso quitarse la vida: esto dijo en La casa de los famosos

¿El jefe le sigue el coqueteo a Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras varios clips en donde quedó en evidencia el coqueteo muy directo de parte de Sara Uribe al jefe de La casa de los famosos Colombia 2026, hubo un momento en el que la presentadora se dejó ver bastante emocionada cuando escuchó la voz de mando.

Las pruebas del coqueteo de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En estos últimos días, la presentadora estaba en su cama acostada, mientras ya los demás compañeros se estaban alistando para la gala y el jefe se le manifestó pidiéndole que se fuera a arreglar.

Su reacción generó muchas reacciones en redes, porque con solo escucharlo, Sara se emocionó y junto a ella, sus demás compañeros de cuarto quienes no dejaron de gritar porque el jefe por fin le habló a la presentadora.

Claramente este no es un coqueteo de su parte, pero le cumplió el capricho a su habitante quien lo quería escuchar y como era para mandarla, pues ella se descontroló.