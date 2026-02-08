Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta fue contundente al revelar lo que le dio envidia dentro de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta no soportó y confesó que le dio envidia no haber ganado el beneficio del jefe en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nicolás Arrieta confesó sin filtro lo que le dio envidia en La casa de los famosos
Nicolás Arrieta admitió la envidia que sintió en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras casi un mes de haber iniciado La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes han sido protagonistas de las tendencias en las redes sociales, ya que dentro de la competencia ya ha pasado de todo.

Artículos relacionados

Desde rivalidades, polémicas, expulsiones, romances, enemistades y entre otros momentos, los televidentes han destacado la participación de algunos famosos, quienes han dado de qué hablar.

Uno de los nombres que más circulan en redes sociales es el de Nicolás Arrieta, quien ha sorprendido a muchos con su verdadera personalidad, pero así mismo, ha tenido comportamientos que para algunos usuarios no han sido chéveres.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el momento que le dio envidia en La casa de los famosos Colombia 3?

En la noche del viernes 6 de febrero, algunos famosos disfrutaron de la Pool Party que les organizó el jefe y Nicolás Arrieta fue uno de los participantes que no disfrutó de este beneficio.

Nicolás Arrieta no se guardó nada y reveló qué sintió envidia desus comáñeros.
Nicolás Arrieta confesó sin filtro lo que le dio envidia en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por eso, al bajar a la cocina, habló con algunos de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia y fue directo y conciso al decir que le había dado envidia no poder gozar de ese premio.

A sus palabras, le añadió que es de humanos sentir envidia y por eso lo expresaba, pues quería pasar un rato agradable y aprovechar el momento para escuchar música.

Artículos relacionados

¿Por qué Nicolás Arrieta no estuvo en la Pool Party en La casa de los famosos Colombia?

El viernes se llevó a cabo la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia, en donde, por parejas tenían que llenar baldes con agua y la primera pareja en lograrlo cada ronda, ganaba el beneficio.

Nicolás Arrieta admitió la envidia que sintió en La casa de los famosos.
Nicolás Arrieta no se guardó nada y reveló qué sintió envidia desus comáñeros. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, la última dupla, tenía que recibir un castigo y fue precisamente convertirse en zombi durante toda la noche.

En este caso, los perdedores fueron Jay Torres con Juan Palau y Juanse Laverde con Lorena Altamirano.

Mientras que, los ganadores fueron Beba con Valentino y Eidevin con Alejandro Estrada, quiénes pudieron llevar a un invitado.

Pues Valentino invitó a Maiker y no a Nicolás y Edevin a Manuela Zapata; sin duda, este fue un momento incómodo porque se esperaba que Lázaro invitara a Arrieta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Las pruebas del coqueteo de Sara Uribe con el jefe de La casa de los famosos La casa de los famosos

Sara Uribe le coquetea al jefe de La casa de los famosos Colombia: estas son las evidencias

Sara Uribe ha generado reacciones al no disimular sus coqueteos hacia el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026.

La IA analizó las redes y esta pareja saldría del reality La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: ¿quién sería el eliminado según la IA?

La IA tuvo en cuenta los comentarios de redes para sacar su teoría de los posibles eliminados de La casa de los famosos.

Sara Uribe reveló uno de los momentos más oscuros de su pasado La casa de los famosos

Sara Uribe reveló que quiso quitarse la vida: esto dijo en La casa de los famosos

Sara Uribe conmovió tras revelar detalles privados en La línea de la vida de La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

Luisa Castro habló sobre WestCol Westcol

Luisa Castro rompió el silencio e hizo inesperada confesión sobre WestCol

Luisa Castro habló por primera vez sobre su relación con WestCol y contó detalles inéditos del streamer.

Shakira sufrió caída en pleno concierto Shakira

Shakira sufrió accidente en pleno concierto en El Salvador: así fue la fuerte caída

Perro reacciona a canción de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Emotiva reacción de un perro al escuchar música de Yeison Jiménez es viral

Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló Talento internacional

Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano