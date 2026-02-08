Nicolás Arrieta fue contundente al revelar lo que le dio envidia dentro de La casa de los famosos

Tras casi un mes de haber iniciado La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes han sido protagonistas de las tendencias en las redes sociales, ya que dentro de la competencia ya ha pasado de todo.

Desde rivalidades, polémicas, expulsiones, romances, enemistades y entre otros momentos, los televidentes han destacado la participación de algunos famosos, quienes han dado de qué hablar.

Uno de los nombres que más circulan en redes sociales es el de Nicolás Arrieta, quien ha sorprendido a muchos con su verdadera personalidad, pero así mismo, ha tenido comportamientos que para algunos usuarios no han sido chéveres.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el momento que le dio envidia en La casa de los famosos Colombia 3?

En la noche del viernes 6 de febrero, algunos famosos disfrutaron de la Pool Party que les organizó el jefe y Nicolás Arrieta fue uno de los participantes que no disfrutó de este beneficio.

Nicolás Arrieta confesó sin filtro lo que le dio envidia en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por eso, al bajar a la cocina, habló con algunos de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia y fue directo y conciso al decir que le había dado envidia no poder gozar de ese premio.

A sus palabras, le añadió que es de humanos sentir envidia y por eso lo expresaba, pues quería pasar un rato agradable y aprovechar el momento para escuchar música.

¿Por qué Nicolás Arrieta no estuvo en la Pool Party en La casa de los famosos Colombia?

El viernes se llevó a cabo la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia, en donde, por parejas tenían que llenar baldes con agua y la primera pareja en lograrlo cada ronda, ganaba el beneficio.

Nicolás Arrieta no se guardó nada y reveló qué sintió envidia desus comáñeros. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, la última dupla, tenía que recibir un castigo y fue precisamente convertirse en zombi durante toda la noche.

En este caso, los perdedores fueron Jay Torres con Juan Palau y Juanse Laverde con Lorena Altamirano.

Mientras que, los ganadores fueron Beba con Valentino y Eidevin con Alejandro Estrada, quiénes pudieron llevar a un invitado.

Pues Valentino invitó a Maiker y no a Nicolás y Edevin a Manuela Zapata; sin duda, este fue un momento incómodo porque se esperaba que Lázaro invitara a Arrieta.