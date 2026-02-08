Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La casa de los famosos Colombia: ¿quién sería el eliminado según la IA?

La IA tuvo en cuenta los comentarios de redes para sacar su teoría de los posibles eliminados de La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La IA analizó las redes y esta pareja saldría del reality
Esta sería la pareja con menos votos según la IA en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Esta noche del domingo 8 de febrero, se vivirá una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026, pero en esta semana, no será un solo participante el que se despida de la competencia, sino serán dos.

Precisamente, el jefe organizó el poder dúo para esta cuarta semana del programa, en la cual, hubo dos líderes y todos los retos fueron en pareja.

Sin duda, la placa de nominados está dura porque hay famosos muy queridos en riesgo de irse, pero el público elegirá a sus favoritos para que quienes tengan menos votos, sean los eliminados.

¿Quiénes son los famosos que están en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Sofía Jaramillo, la última eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, había dejado a Lorena Altamirano y a Juanse Laverde en placa de nominados, pero los líderes de la semana, amigos de la caleña, los salvó.

Quiere decir que Beba y Valentino, tomaron la decisión de sacarlos de la placa, usando su poder de salvación.

Siendo así, las parejas que quedaron en riesgo de eliminación para esta noche son:

  • Manuela Gómez – Campanita
  • Sara Uribe – Marilyn Patiño
  • Jay Torres – Juan Palau
  • Alexa Torres – Yuli Ruiz

¿Quién será la pareja eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, según la IA?

La inteligencia artificial tuvo en cuenta las opiniones de las redes sociales y las encuestas no oficiales que se han realizado en grupos y cuentas fan de La casa de los famosos Colombia 2026.

Con esto, concluyó que, con los votos del público, la pareja menos apoyada sería la de Manuela Gómez y Campanita.

Esta sería la pareja con menos votos según la IA en La casa de los famosos Colombia
IA predice eliminación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Según las hipótesis de la IA, esta pareja ha tenido solo el 15% de apoyo, pero esto son cifras no oficiales, las verdaderas se revelarían esta noche durante la gala.

¿Quiénes son las parejas menos apoyadas de La casa de los famosos Colombia 2026 según la IA?

La casa de los famosos Colombia: la IA revela quién tendría menos apoyo. (Foto: Canal RCN)

La inteligencia Artificial pudo sacar esta conclusión teniendo en cuentas los comentarios en las redes sociales, por eso mismo, consideró que la otra pareja que podría estar en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia podría ser la de Jay Torres y Juan Palau.

En conclusión, los verdaderos resultados los conoceremos esta noche a partir de las 8:00 PM.

