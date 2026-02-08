Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es padre de Yeison Jiménez y por esto se sabe poco de su relación

Yeison Jiménez confesó que no tuvo una buena relación con su padre, pero nunca quiso dejar a un lado su vínculo con él.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lo que se sabe del padre de Yeison Jiménez tras la partida del artista
El padre de Yeison Jiménez: la figura de la que poco se ha hablado.

Desde que Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero, mucho se ha hablado sobre su familia y la relación con su madre, esposa, hijos y hermana, sin embargo, poco se ha hablado de su padre.

Luego de su fallecimiento, mucho se ha querido saber sobre la vida del artista, ya que se sabe que fue el ejemplo de los colombianos que les toca trabajar desde niños para poder salir adelante, pero hay detalles que todavía se desconocen.

Es por esto por lo que, ha nacido la pregunta de ¿quién es su padre y por qué poco se sabe de él?, ¿tuvo una buena relación con Yeison?, ¿estuvo presente en algunas despedidas?

¿Quién es el padre de Yeison Jiménez?

Orlando Jiménez Aristizabal es el padre de Yeison Jiménez, conocido por dedicarse al comercio en Caldas.

De acuerdo con varios momentos en los que Yeison habló de su progenitor, dijo que no tuvo un pasado fácil debido a su relación con él, los detalles precisos no se conocen, pero lo que sí, es que él decidió mejorar su vínculo con don Orlando.

La relación de Yeison Jiménez y su padre.
Lo que se sabe del padre de Yeison Jiménez tras la partida del artista.

Lo que se sabe del hombre quien, al parecer sería mayor de 64 años, es que volvió a ser padre a esa edad y viviría con su pareja actual en una finca, según información no oficial que circula en redes sociales.

Sin embargo, se conoció que el mismo Yeison hizo pública la noticia en su momento, al anunicar que le nació un nuevo hermanito.

¿El padre de Yeison Jiménez estuvo en alguna de sus despedidas?

A través de las redes sociales se han conocido varias fotos y videos de todas las despedidas y homenajes que se le han hecho a Yeison Jiménez, por lo que se le ha podido ver a su esposa, hermana y madre.

Por eso mismo surgió la pregunta de ¿qué se sabe del padre de Yeison, ya que poco se ha revelado sobre él?

El padre de Yeison Jiménez: la figura de la que poco se ha hablado.
La relación de Yeison Jiménez y su padre. (Foto: Freepik)

Precisamente, don Orlando estuvo en Manzanares, Caldas, pueblo natal del artista, en donde también compartió algunas palabras homenajeando a su hijo, ahí, algunos fanáticos del artista lo conocieron públicamente.

¿Cuál fue el sueño que Yeison Jiménez cumplió con su padre?

En 2023, Yeison Jiménez se volvió tendencia en redes al revelar la emoción que vivió al llevar a su padre a un viaje internacional.

Juntos conocieron a Paris y el artista no dudó en compartir varios recuerdos junto a su padre en este anhelado viaje, ya que él decidió superar su duro pasado y mejorar la relación con don Orlando Jiménez.

