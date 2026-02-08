Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Psicofonía de Yeison Jiménez revelaría su verdadero temor: alguien no lo deja hablar

Salió a la luz una nueva psicofonía de Yeison Jimémez, quien trata de hablar, peor la voz de una mujer no lo deja.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Psicofonía de Yeison Jiménez.
Nueva psicofonía de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN Freepik)

Tras casi un mes de su fallecimiento, la familia, amigos y seguidores de Yeison Jiménez siguen hablando sobre su partida, pues para todo el país, esta noticia no ha sido fácil de procesar, porque para muchos pareciera mentiras que el artista hoy ya no está.

Pese a tanto dolor que ha inundado todo el país, la tragedia en la que Yeison perdió la vida junto a otros cinco integrantes de su equipo, sigue dando de qué hablar, ya que personas que se comunican con el más ha allá, han hablado con el artista.

A dos días de su prime mes de fallecido, se han conocida muchas psicofonías el Jiménez, en donde él ha hablado de Sonia, su hijo, familia y hasta de su legado.

¿Cuáles han sido las psicofonías en las que supuestamente se ha escuchado la voz de Yeison Jiménez?

Tras un día de su fallecimiento, Pipe Bueno dio un concierto en donde recibió un regalo en homenaje a Yeison Jiménez y en los últimos segundos del video circulado en redes, se alcanza a escuchar su voz diciendo “muchas gracias”.

Nueva psicofonía de Yeison Jiménez.
Escalofriante audio vinculado a Yeison Jiménez desata conmoción. (Foto: Freepik)

Además de estos audios que, sin buscarlo, presuntamente se ha escuchado al artista fallecido, personas del más allá se han tratado de comunicar con Jiménez y supuestamente él les ha dado respuesta.

Por un lado, ha hablado con el mismo parapsicólogo, quien ha revelado por partes su diálogo con el artista. En resumen, en las supuestas psicofonías de Yeison, él ha mencionado que “Sonia quedó sola” y pide “que no la usen”.

Además, se habría despedido de su hijo diciéndole, “te amo”.

¿Cuál fue la última psicofonía de Yeison Jiménez revelada por el parapsicólogo?

A Través de TikTok, salió a la luz una nueva comunicación del parapsicólogo con Yeison Jimémez, sin embargo, en esta ocasión, el dialogo generó miedo porque no solo se escuchó la voz de Yeison, sino de una mujer.

Supuesto audio de Yeison Jiménez desde el más allá
Psicofonía de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con los comentarios, pareciera que la mujer que se escuchaba no dejaba hablar a Yeison y lo interrumpía cada vez que hablaba.

Aun así, lo que se alcanza a escuchar es que Jiménez dice que “el no fue un grande” del género y, además, les envía un mensaje a sus fans de que “sigan soñando”.

Claramente, la voz del artista se escucha en varias ocasiones, pero lo que dice no es tan claro, sin embargo, lo ya mencionado es lo que se alcanza a entender, pero según los comentarios, él trata de decir que no quiere dejar a la familia.

