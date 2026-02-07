Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Yeison Jiménez reveló conmovedor recuerdo el artista

Hermana de Yeison Jiménez compartió revelador recuerdo de Yeison Jiménez, junto a su primo, el novio de Juliana Calderón.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lina Jiménez publicó conmovedora imagen de Yeison
Hermana de Yeison Jiménez hizo emotiva publicación del artista. (Foto: Canal RCN)

Este martes 10 de febrero, Yeison Jiménez cumple un mes de haber fallecido en un accidente aéreo en el cual, cinco integrantes más de su equipo también perdieron la vida.

El artista tenía ese día una presentación programada en Marinilla, Antioquia y por eso estaba viajando hacia Medellín, desde Boyacá, pero desafortunadamente, el vuelo no duró más de cinco minutos, según las investigaciones.

De acuerdo con los reportes, la aeronave habría caído, pero rebotó y en el segundo impacto, fue cuando se prendió en llamas y estas la acabaron casi en su totalidad.

¿Cómo se ha vivido este casi primer mes tras la partida de Yeison Jiménez?

Las redes sociales todavía están inundadas de cientos de fotos y videos de Yeison Jiménez no solo en vida, sino de situaciones que se han vivido tras su fallecimiento.

De hecho, hace poco se conoció un video de su velorio privado, en donde se ve a Sonia caminando con profunda tristeza, mientras Jhonny Rivera es una de las personas que carga el ataúd con los restos del cantante.

La foto que reveló la hermana de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, tanto la esposa de Yeison como la hermana, Lina Jiménez, han estado en todas las despedidas y homenajes que le han realizado al artista y recientemente, se llevó a cabo el concierto que tenía programado el cantante para mayo “Mi promesa 2”.

¿Cuál es la conmovedora foto que reveló la hermana de Yeison Jiménez del cantante?

En horas de la noche de este sábado 7 de febrero, Lina Jiménez reveló una conmovedora foto de su hermano junto a Juan Manuel Rodríguez, su primo y novio de Juliana Calderón, quien fue uno de los fallecidos en el trágico accidente.

Lina Jiménez publicó conmovedora imagen de Yeison. (Foto: Canal RCN)

La imagen generó tanta conmoción porque ambos hombres están abrazados y detrás de ellos están unas enormes alas de color blanco.

Lina agregó tres emojis a la historia, manifestando que Yeison y su primo son dos ángeles.

Sin duda y como era de esperarse, la foto generó bastantes reacciones, claramente de empatía hacia la familia de Yeison, porque a través de Lina ha sido evidente su constante tristeza y claro, es entendible que, con el paso de los días, extrañen más al artista.

