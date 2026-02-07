Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé?

Desde hace varias semanas, Ana María Estupiñán se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras anunciarles a sus seguidores que se convertirá en madre por primera vez, fruto de su relación con Mattias Bylin.

Además, la noticia ha causado una ola de comentarios por parte de los internautas tras una reciente publicación que compartió la pareja recientemente en sus redes sociales en la que causan expectativas con el nacimiento de su bebé.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Ana María Estupiñán junto a su pareja al convertirse en padres?

Cabe destacar que por el momento no ha nacido el bebé que espera la actriz colombiana Ana María Estupiñán, pues, aunque, no ha llegado la llegada del pequeño, ha tenido a la expectativa a sus seguidores con curiosas fotografías.

¿Qué publicó Ana María Estupiñán acerca de su bebé? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Ana María compartió en horas de la tarde de este sábado 7 de febrero mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidore, un video en el que dijo: “sorpresa”.

Aunque el video ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los navegantes, se refleja que Ana María y Mattias sostienen una prueba de embarazo, recordando aquel momento en el que se enteraron que se convertirían en padres.

¿Quién es el esposo de Ana María Estupiñán? | Foto: Canal RCN

Con base a esta especial publicación, los seguidores de Ana María se mantienen bajo la expectativa del nacimiento del bebé de la actriz, pues, le han expresado mensajes de apoyo al atravesar por un importante momento a nivel personal.

¿Quién es y a qué se dedica Mattias Bylin, el esposo de Ana María Estupiñán?

Cabe destacar que Ana María Estupiñán ha adquirido gran popularidad en los últimos años al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por su gran participación en ‘Rigo’, una producción del Canal RCN.

Así también, la vida de Ana María no solo se ha convertido en centro de atención, sino que también al demostrar que tiene una especial relación junto a Mattias Bylin desde hace varios años, quien es su esposo.

Por su parte, Mattias Bylin se ha destacado por se run reconocido empresario y creador de contenido digital, quien comparte varios acontecimientos de su vida a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 110 mil seguidores.