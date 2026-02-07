Nataly Umaña rompe en llanto al exponer un terrible caso contra una perrita

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, Nataly Umaña, ha causado revuelo en redes sociales tras sus últimas historias en las que revela un grave caso en el que una perrita recibió malos tratos.

Tras su paso por el reality de la vida en vivo, la actriz ha decidido compartir cómo ha vivido fuera de las cámaras, ya que no solo se dedica a la televisión, sino a las obras de teatro y así mismo, su vida personal gira entorno a sus labores sociales.

Es por esto que, recientemente, Umaña se ha llevado cientos de comentarios positivos por las ayudas que ha ofrecido.

¿Cuáles son los videos de Nataly Umaña llorando?

En las horas de la tarde de este sábado 7 de febrero, Nataly Umaña rompió el silencio en sus redes sociales y habló con mucho dolor de un terrible caso en el que una perrita fue terriblemente tratada en Brasil.

Nataly Umaña reveló caso que generó indignación. (Foto: Canal RCN)

La actriz detalló en sus videos las cosas horribles que vivió el animalito que ni siquiera se pueden describir, pues ella los relató y de solo imaginarlo, esto genera profundo repudio.

Además, ella contó que quienes hicieron este terrible acto fueron algunos adolescentes y dijo que uno no nace siendo malo, sino que se hace malo y que la sociedad enferma es la que ha llevado a que este tipo de hechos se realice.

Desafortunadamente, la perrita no sobrevivió y hoy, Brasil y el mundo llora y rechaza la forma en la que falleció.

¿Nataly Umaña se dedica al rescate animal?

Nataly Umaña ha dejado ver en sus redes sociales que, una de sus mascotas fue rescatada, de hecho, es su perrito, a quien tanto presume cada vez que puede, pues ella ha contado cómo fue que le salvó la vida después de también recibir malos tratos.

Nataly Umaña se mostró destrozada al exponer lo que vivió una perrita. (Foto: Freepik)

Así mismo, ella hace un gran uso de sus plataformas para dar voz a quienes no la tienen y siempre comparte casos en los que los animales son víctimas de la maldad humana.

Hace poco, cuando estuvo en Cartagena de vacaciones, la actriz se mantuvo no solo disfrutando de su tiempo de esparcimiento, sino que alimentó a muchos animales en estado de abandono; para nadie es un secreto que, en la costa, los animales la pasan muy mal.

Además, a algunos los llevó a la veterinaria y hasta se encargó de que estos animalitos ya no estuvieran en la calle.