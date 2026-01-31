Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nataly Umaña revela detalles de su vida amorosa tras línea de vida de Alejandro Estrada

Nataly Umaña habló sobre su vida sentimental tras línea de vida de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Nataly Umaña habla de su vida amorosa tras polémica línea de vida de Alejandro Estrada
Nataly Umaña habla de su vida amorosa tras línea de vida de Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia primera temporada, Nataly Umaña reveló a sus cientos de seguidores cómo está en cuestiones del amor, justo después de que Alejandro Estrada, su expareja, la mencionara en su línea de vida de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Alejandro Estrada de Nataly Umaña en su línea de vida de La casa de los famosos Colombia?

Una dinámica realizada en sus redes sociales dejó en evidencia la situación sentimental actual de la actriz Nataly Umaña. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue consultada por uno de sus seguidores sobre este aspecto de su vida, justo después de que Alejandro Estrada la mencionara en su línea de vida del afamado reality que actualmente se encuentra en su tercera temporada.

Así habló Nataly Umaña sobre su vida amorosa tras la línea de vida de Estrada
Así habló Nataly Umaña sobre su vida amorosa tras la línea de vida de Estrada. (Foto Canal RCN).

En esta ocasión Alejandro Estrada contó momentos importantes de su vida desde que nació hasta la actualidad, nombrando así su relación sentimental con Nataly Umaña con quien estuvo una década antes de que su relación llegara a su fin por una fugaz relación que la actriz inició con Miguel Melfi durante su paso por La casa de los famosos Colombia, primera temporada.

“Me dolía más cómo la acribillaban en su momento. Se me pasó por la cabeza volver, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir”, expresó el actor en aquella ocasión.

¿Nataly Umaña está soltera? Esto dijo la actriz tras la “línea de vida” de Alejandro Estrada

Días después de ser mencionada por su expareja en televisión nacional, Nataly Umaña respondió a la pregunta de una reciente dinámica realizada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene una gran cantidad de seguidores, para revelar el estado actual de su vida sentimental.

Según comentó, en este momento no tiene pareja, pero sí siente cierto interés por alguien. Sin embargo, dio a entender que todavía se mantiene indecisa sobre abrir nuevamente las puertas de su corazón.

Nataly Umaña comparte aspectos de su vida amorosa tras línea de vida de Alejandro Estrada
Nataly Umaña comparte aspectos de su vida amorosa tras línea de vida de Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

"¿Cómo se llama cuando estás soltera, pero no quieres a nadie en tu vida, pero sientes atracción por alguien, pero estás feliz siendo soltera, pero también quieres sentirte amada y amar a alguien?"

