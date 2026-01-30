Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar
Descubre el nuevo tatuaje que Christian Nodal dejó ver en la Feria de León y cómo desató reacciones en redes sociales.
Descubre el nuevo tatuaje que Christian Nodal dejó ver en la Feria de León y cómo desató reacciones en redes sociales.
Belinda sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio de look que adoptó para una nueva serie que graba actualmente en Madrid.
La industria del entretenimiento despide a un reconocido productor mexicano, cuya familia confirmó su fallecimiento y pidió respeto.
Pepe Aguilar aclaró que Ángela y Christian no tienen planes de formar una familia y pidió respetar sus decisiones.
A través de sus historias de Instagram, Mateo Carvajal publicó un video en el que su hijo baila al ritmo de “El Criticón”, tema de Altafulla.