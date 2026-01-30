Belinda dice adiós al rubio y sorprende con un nuevo look

Belinda vuelve a demostrar que su carrera artística está en constante evolución y sorprendió a sus seguidores al revelar el cambio de imagen que acompaña uno de los proyectos más importantes de su trayectoria reciente.

La emoción por asumir este papel se refleja no solo en su rutina diaria, sino también en la forma en que ha compartido cada detalle con sus seguidores, quienes han acompañado su proceso desde el primer anuncio oficial.

¿Qué representa el nuevo look de Belinda para este personaje?

Uno de los cambios que más llamó la atención fue la despedida del rubio que durante años se convirtió en uno de los sellos más reconocibles de la artista, para dar vida a Carlota, Belinda apostó por un tono castaño profundo, mucho más sobrio y acorde con la época que retrata la serie.

Así luce Belinda en su gran apuesta actoral para Carlota. Foto | ason Koerner.

La cantante había confesado que llevaba tiempo sin intención de modificar su cabello, pero reconoció que el personaje exigía un compromiso total, así, el nuevo look se convirtió en una forma de despedirse momentáneamente de su imagen habitual.

¿Cómo ha sido el apoyo de Belinda a sus seguidores durante esta etapa?

A la par del estreno de su nueva imagen, Belinda aprovechó para agradecer el respaldo constante de sus fans.

Con una sonrisa tranquila y visiblemente emocionada, dejó claro que, aunque esté lejos físicamente, mantiene una conexión cercana con su público.

Este reconocimiento llegó en un momento clave, reafirmando que su carrera musical sigue vigente mientras se abre paso con fuerza en nuevos territorios como la actuación histórica.

¿Qué significado tuvo dejar México para comenzar esta nueva etapa?

Antes de trasladarse a Europa, compartió un mensaje cargado de nostalgia y expectativa, despidiéndose de México para afrontar una aventura que la mantendrá varios meses lejos de casa.

Belinda usará peinados inspirados en la época imperial, con recogidos y caireles laterales. Foto | Rodrigo Varela.

Para Belinda, este papel parece convertirse en una declaración artística, la de una mujer dispuesta a transformarse, arriesgar y crecer, incluso si eso implica decir adiós momentáneo a lo conocido.

Con este proyecto, la artista reafirma que su carrera sigue avanzando con pasos firmes, abrazando los cambios y apostando por historias que dejan huella.