Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Belinda dice adiós al rubio y sorprende con un nuevo look

Belinda sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio de look que adoptó para una nueva serie que graba actualmente en Madrid.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Belinda dice adiós al rubio y sorprende con un look castaño para dar vida a Carlota.
Belinda dice adiós al rubio y sorprende con un look castaño para dar vida a Carlota. (Foto JULIEN DE ROSA / AFP)

Belinda vuelve a demostrar que su carrera artística está en constante evolución y sorprendió a sus seguidores al revelar el cambio de imagen que acompaña uno de los proyectos más importantes de su trayectoria reciente.

La emoción por asumir este papel se refleja no solo en su rutina diaria, sino también en la forma en que ha compartido cada detalle con sus seguidores, quienes han acompañado su proceso desde el primer anuncio oficial.

Artículos relacionados

¿Qué representa el nuevo look de Belinda para este personaje?

Uno de los cambios que más llamó la atención fue la despedida del rubio que durante años se convirtió en uno de los sellos más reconocibles de la artista, para dar vida a Carlota, Belinda apostó por un tono castaño profundo, mucho más sobrio y acorde con la época que retrata la serie.

Belinda mostró una técnica que hace parte de su cuidado integral.
Así luce Belinda en su gran apuesta actoral para Carlota. Foto | ason Koerner.

La cantante había confesado que llevaba tiempo sin intención de modificar su cabello, pero reconoció que el personaje exigía un compromiso total, así, el nuevo look se convirtió en una forma de despedirse momentáneamente de su imagen habitual.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido el apoyo de Belinda a sus seguidores durante esta etapa?

A la par del estreno de su nueva imagen, Belinda aprovechó para agradecer el respaldo constante de sus fans.

 

Con una sonrisa tranquila y visiblemente emocionada, dejó claro que, aunque esté lejos físicamente, mantiene una conexión cercana con su público.

Este reconocimiento llegó en un momento clave, reafirmando que su carrera musical sigue vigente mientras se abre paso con fuerza en nuevos territorios como la actuación histórica.

Artículos relacionados

¿Qué significado tuvo dejar México para comenzar esta nueva etapa?

Antes de trasladarse a Europa, compartió un mensaje cargado de nostalgia y expectativa, despidiéndose de México para afrontar una aventura que la mantendrá varios meses lejos de casa.

Belinda usará peinados inspirados en la época imperial, con recogidos y caireles laterales. Foto | Rodrigo Varela.

Para Belinda, este papel parece convertirse en una declaración artística, la de una mujer dispuesta a transformarse, arriesgar y crecer, incluso si eso implica decir adiós momentáneo a lo conocido.

Con este proyecto, la artista reafirma que su carrera sigue avanzando con pasos firmes, abrazando los cambios y apostando por historias que dejan huella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Descubre el nuevo tatuaje que Christian Nodal dejó ver en la Feria de León y cómo desató reacciones en redes sociales.

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad Talento internacional

Murió influyente productor mexicano tras años de lucha contra grave enfermedad

La industria del entretenimiento despide a un reconocido productor mexicano, cuya familia confirmó su fallecimiento y pidió respeto.

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Pepe Aguilar aclaró que Ángela y Christian no tienen planes de formar una familia y pidió respetar sus decisiones.

Lo más superlike

Salvador, hijo de Mateo Carvajal baila canción de Altafulla Mateo Carvajal

Salvador, hijo de Mateo Carvajal, se volvió viral tras bailar una canción de Altafulla

A través de sus historias de Instagram, Mateo Carvajal publicó un video en el que su hijo baila al ritmo de “El Criticón”, tema de Altafulla.

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

Alexa Torrex pudo dirigirse a los habitantes de la temporada 1 de La casa de los famosos. La casa de los famosos

Así fue el paso de Alexa Torrex por la primera temporada de La casa de los famosos, ¿la recordaba?

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones

Yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño