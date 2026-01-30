Hollywood de luto: falleció la icónica actriz Catherine O’Hara

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de la veterana actriz canadiense Catherine O’Hara, una figura emblemática del cine y la televisión por más de cuatro décadas.

La noticia del fallecimiento de O’Hara fue reportada el viernes 30 de enero por medios estadounidenses y posteriormente confirmada por el mánager de la actriz a diversas publicaciones internacionales.

La intérprete, de 71 años, era ampliamente conocida por su versatilidad, su talento cómico y su capacidad para integrar papeles tanto en comedias ligeras como en producciones dramáticas, lo que la convirtió en una de las actrices más queridas de su generación.

¿Cuál es la causa de muerte?

Hasta el momento, las autoridades y representantes de Catherine O’Hara no han divulgado una causa oficial de su fallecimiento. Los primeros informes mediáticos señalan solamente que la actriz murió el viernes 30 de enero, sin proporcionar detalles sobre si su muerte estuvo relacionada con una enfermedad prolongada o una condición médica repentina.

Dado que los familiares y su equipo han preferido manejar la situación con discreción, aún no se han revelado más datos sobre las circunstancias del deceso.

A pesar de ello, la falta de una causa revelada no ha detenido el flujo de tributos y mensajes de condolencia de parte de colegas, fanáticos y figuras del medio, que han recordado su legado y la huella que dejó en la industria del entretenimiento.

Las autoridades y representantes de Catherine O'Hara no han divulgado una causa oficial de su fallecimiento.

¿En qué producciones ha participado?

Catherine O’Hara construyó una carrera extensa y variada que abarcó cine, televisión y comedias tanto para audiencias familiares como adultas.

Una de sus interpretaciones más icónicas fue la de Macaulay Culkin’s madre en las primeras dos películas de Home Alone (Mi pobre angelito), franquicia que marcó a toda una generación durante los años 90 y consolidó su presencia en la cultura popular.

Sin embargo, O’Hara alcanzó quizás su mayor reconocimiento internacional por su papel como Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, producción que se convirtió en un fenómeno global. Interpretando a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Catherine recibió elogios de la crítica y del público, y obtuvo un Emmy Award en 2020 por su actuación en la serie.

Además de estos trabajos, también participó en producciones cinematográficas destacadas como Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003), ambas parte del universo de comedias estilo mockumentary del director Christopher Guest. En el terreno del cine fantástico y de culto, también apareció en Beetlejuice, donde su presencia aportó un sello distintivo al elenco.

Su carrera no se limitó a la actuación frente a las cámaras. En sus inicios ya había ganado un Emmy en 1982 por sus contribuciones al programa de comedia SCTV Network 90, lo que evidencia una trayectoria sólida tanto en actuación como en escritura y comedia.

En años recientes, O’Hara también apareció junto a Seth Rogen en la serie The Studio de Apple TV+, por la cual recibió una nominación a los Emmy, consolidando así su relevancia incluso en las últimas etapas de su carrera.