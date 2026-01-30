Michell Orozco finalmente se pronunció en redes sociales a raíz de las críticas que ha recibido por su decisión de decolorarse las cejas. La actriz mostró su malestar por los continuos comentarios que recibe acerca de ese tema.

¿Qué dijo Michell Orozco sobre las críticas que ha recibido tras cambiarse el color de las cejas?

Michell compartió un video en su cuenta personal de Instagram, a través del cual se desahogó, manifestando que estaba cansada que solo le hablaran de eso.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

Oigan, me tienen es pero ma*a*a. Entro a mis redes sociales y me dicen ‘oiga Michell esas cejas como se le ven de feas… póngaselas negras oscuras… para cuándo’ para nunca. A mí me gustan, me gustan mis cejas rubias, siento que me hace ver la cara más amigable, siento que con las cejas muy oscuras me veo mucho más ruda. Así que, dejen de ch*mb*ar, pero no lo voy a hacer

De esta manera, Orozco dejó claro que no planea cambiarse de nuevo el color de las cejas, pese a las críticas que ha recibido, en cambio, sí se siente muy bien con su elección, por lo que no dudará en presumirlas cada que tenga la oportunidad.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez sorprendió a sus fans

Fue a finales del 2025 que Michell Orozco optó por decolorarse las cejas y desde entonces ha venido recibiendo comentarios no tan positivos. Tras días de guardar silencio, la actriz habló del tema y así dejó claro que no cambiará la decisión inicial que tomó.

Michell Orozco es muy activa en redes sociales. En Instagram cuenta con medio millón de seguidores y es a través de este medio que habla con sus fans y cuenta detalles de su vida y su día a día.

¿Cuál es la delicada enfermedad que le diagnosticaron en la piel a Michell Orozco?

Hace algunos meses, Orozco estuvo en el centro de las miradas tras revelar la compleja enfermedad que padece en la piel.

Según contó la actriz de ‘Tía Alison’, los médicos especializados en dermatología le diagnosticaron urticaria crónica. Contó en ese momento que las sospechas surgieron a partir de que presentaba varias ronchas y marcas en su piel.

Michell Orozco le confesó a sus seguidores que le diagnosticaron una enfermedad en la piel. Foto: RCN

Michell agregó que ya la venían tratando con medicamentos para lograr controlar los síntomas y picazón que le daban estas ronchas, pero luego supo que se trataba de una enfermedad más seria.

La actriz comentó que su enfermedad a diferencia de otras parecidas no tenía nada que ver con tener alergia a los gatos, tatuajes, maquillajes, comidas, y demás. La joven enfatizó en que no, porque su urticaria era crónica autoinmune y no alérgica.

“No es que todo el tiempo yo esté brotada, puede ser en la madrugada o en el día. Todos los días es diferente”, contó en una charla con sus seguidores.

¿En qué producciones ha actuado Michell Orozco?

A su corta edad, Michell Orozco ya ha actuado en distintas producciones colombianas. Entre ellas, El Capo, Tres Caínes, Lady, la vendedora de rosas, Tía Alison y más recientemente Darío Gómez, el rey del despecho.

Artículos relacionados Talento nacional Michell Orozco rompió el silencio sobre la enfermedad que le diagnosticaron en la piel

Su trabajo se extiende también a la pantalla grande y gracias a ello ha sumado reconocimientos y se ha ido consolidando como una importante actriz en el medio colombiano.