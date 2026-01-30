Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sacan a la luz inédito video de la reacción de Yeison Jiménez tras cumplir sorprendente sueño

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez reveló su reacción antes de llenar su primer estadio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeison jimenez en el campin
Revelan video de Yeison Jiménez antes de llenar El Campín/Canal RCN

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez reveló a sus millones de fanáticos un emotivo video del artista con el que recordaron su humildad y resiliencia en su trabajo.

¿Qué video revelaron de Yeison Jiménez?

A través de las historias en la cuenta de Instagram del cantante, quien lamentable falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, los encargados de seguir manejando la red social dieron a conocer una grabación del cantante en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

yeison jimenez llena dos estadios

En el video se ve al cantante observando todo El Campín y detallando lo grande que lo considera y lo increíble que le parece que puede llenarlo.

"Cag*do del miedo, no sea hijue***, qué es lo que estamos haciendo... con toda sí, pero sí está muy grande, muy grande, vamos con toda parceros, vamos a hacerlo", expresa.

Su equipo de trabajo aprovechó para dejarle un mensaje y recordarle que no solo lo lleno una vez, sino que lo hizo dos veces, pues este 31 de enero se hará el segundo Campín de Yeison Jiménez.

¿Yeison Jiménez logró dos estadios?

Recordemos que, se dio a conocer hace algunos días que luego de analizarlo decidieron cumplirle el sueño al cantante de hacer un segundo estadio en el que se escuchara toda su música pese a que él no esté en cuerpo presente.

yeison jimenez feliz por poder llenar un estadio

El artista tenía planeado su segundo estadio, el cual pronto iba a hacer sold out, por lo que, su equipo de trabajo decidió continuar con la venta de boletería, pues será un homenaje para el artista en el que estarán los músicos oficiales del cantante y habrán colegas sorpresas que honrarán su memoria.

Miles de fanáticos lo siguen recordando con nostalgia y cariño, además de mostrarse ansiosos por lo que será este evento conmemorativo al cantante de música regional colombiana que cautivó a tantas personas alrededor del mundo y dejó un gran legado musical.

Cabe destacar que, el más reciente homenaje que le hicieron varios de sus colegas fue dedicarle la canción "Un aventurero en el cielo", donde se reunieron todos para cantarle lamentando su partida, pero agradeciendo por todo lo que hizo.

