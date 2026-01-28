Jessi Uribe rompió el silencio sobre polémicas de Yeison Jiménez tras su muerte

El cantante Jessi Uribe se pronunció sobre las polémicas que surgieron alrededor del artista Yeison Jiménez tras su lamentable muerte.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿Jessi Uribe habló de la mujer con la que se relaciona sentimentalmente a Yeison Jiménez?

El bumangués fue interrogado sobre los mensajes que surgieron luego del fallecimiento de su amigo y colega Yeison Jiménez, en los que en redes sociales se aseguró que la modelo Camila Galvis sostendría una relación con el caldense, la cual ella salió a desmentir.

El artista de música popular reveló lo mucho que le sorprendía cómo las personas pueden salir a hablar de temas que no les corresponde y que no conocen su veracidad.

"Mucho chisme, tanta gente hablando mentiras, no les da miedo ni temor de Dios. La gente es feliz enviando cosas que ni saben si son verdad, hay gente que se cree todo", expresó.

Asimismo señaló que, Yeison Jiménez siempre trabajó para tener una familia unida y feliz, por lo que, considera que no deberían hacer ese tipo de acusaciones luego de un deceso.

"Fue un muchacho que trabajó toda su vida por sus hijos, su esposa, tenerla bien y crear un hogar bonito, y sale esto a hacerle daño ¿a quién? él ya no está, esa gente no tiene a Dios en el corazón", agregó.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Jessi Uribe habló sobre las falsas acusaciones por muerte de Yeison Jiménez?

El artista también aprovechó para resaltar que, luego de que lo involucraran con la muerte al artista tras falsas acusaciones en internet decidió entablar acciones legales al respecto.

"Todo eso que inventan se cae por su propio peso porque es una estup*dez, a nadie le cabe eso en la cabeza. Ya eso legalmente está ante Fiscalía, vamos tras las personas que crearon eso porque todo deja huella, así sea IA", contó.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Novia de Nicolás Arrieta reaccionó tras críticas por polémica en La casa de los famosos

Por ahora, el artista sigue honrando la memoria de Yeison Jiménez en sus conciertos y con su participación en la canción que hicieron varios artistas del género en honor al artista llamada "El aventurero en el cielo".

También sigue trabajando, ahora promocionando su colaboración musical "Te supero" junto al artista Edén Muñoz.