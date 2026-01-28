Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe rompió el silencio sobre polémicas de Yeison Jiménez tras su muerte

Jessi Uribe habló sobre los mensajes que han surgido alrededor tras la muerte de Yeison Jiménez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
jessi uribe sobre yeison jimenez
Jessi Uribe se pronunció tras muerte de Yeison Jiménez/AFP: Rodrigo Varela/Canal RCN

El cantante Jessi Uribe se pronunció sobre las polémicas que surgieron alrededor del artista Yeison Jiménez tras su lamentable muerte.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe habló de la mujer con la que se relaciona sentimentalmente a Yeison Jiménez?

El bumangués fue interrogado sobre los mensajes que surgieron luego del fallecimiento de su amigo y colega Yeison Jiménez, en los que en redes sociales se aseguró que la modelo Camila Galvis sostendría una relación con el caldense, la cual ella salió a desmentir.

yeison jimenez y mujer con que lo relacionan

El artista de música popular reveló lo mucho que le sorprendía cómo las personas pueden salir a hablar de temas que no les corresponde y que no conocen su veracidad.

"Mucho chisme, tanta gente hablando mentiras, no les da miedo ni temor de Dios. La gente es feliz enviando cosas que ni saben si son verdad, hay gente que se cree todo", expresó.

Asimismo señaló que, Yeison Jiménez siempre trabajó para tener una familia unida y feliz, por lo que, considera que no deberían hacer ese tipo de acusaciones luego de un deceso.

"Fue un muchacho que trabajó toda su vida por sus hijos, su esposa, tenerla bien y crear un hogar bonito, y sale esto a hacerle daño ¿a quién? él ya no está, esa gente no tiene a Dios en el corazón", agregó.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe habló sobre las falsas acusaciones por muerte de Yeison Jiménez?

El artista también aprovechó para resaltar que, luego de que lo involucraran con la muerte al artista tras falsas acusaciones en internet decidió entablar acciones legales al respecto.

jessi uribe sobre yeison jimenez

"Todo eso que inventan se cae por su propio peso porque es una estup*dez, a nadie le cabe eso en la cabeza. Ya eso legalmente está ante Fiscalía, vamos tras las personas que crearon eso porque todo deja huella, así sea IA", contó.

Artículos relacionados

Por ahora, el artista sigue honrando la memoria de Yeison Jiménez en sus conciertos y con su participación en la canción que hicieron varios artistas del género en honor al artista llamada "El aventurero en el cielo".

También sigue trabajando, ahora promocionando su colaboración musical "Te supero" junto al artista Edén Muñoz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Evaluna acompañó a Camilo en un nuevo reto deportivo y celebró su constancia en el running. Evaluna Montaner

Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Evaluna reapareció en redes para mostrar su orgullo por Camilo, quien inició su año deportivo corriendo un nuevo medio maratón.

Así luciría la estatua que proponen crear de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Proponen crear una estatua de Yeison Jiménez como homenaje: así sería su diseño

La idea de crear una estatua en honor a Yeison Jiménez ha tomado fuerza en redes sociales y ya se conoce cómo sería su diseño.

Karol G en su restaurante en Medellín Karol G

Karol G le pagó la cuenta a todos: así fue aparición en su restaurante en Medellín

La artista Karol G llegó inesperadamente a su restaurante en Medellín y terminó pagándole la cuenta a todos.

Lo más superlike

karina garcia y kris r Karina García

Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

Karina García se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su relación con el artista Kris R.

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo