Juliana Calderón jugó broma a su abuelo con “altar millonario” de rocas

La reconocida influenciadora Juliana Calderón divirtió a sus cientos de seguidores al compartir en redes sociales una broma que le jugó a su abuelito: hizo creer que iba a construir un altar en su casa con una millonaria inversión.

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¿Cuál fue la broma que Juliana Calderón le jugó a su abuelito?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana dejó ver cómo hizo creer a su abuelo que estaba construyendo un altar dentro de su casa y que para esto había realizado una millonaria inversión en una serie de rocas comunes que habría recogido de la calle.

Juliana Calderón y su broma de lujo: un altar millonario que solo eran rocas. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido le comentó que había invertido cinco millones en estas rocas, que posteriormente le enseñó, y que estarían destinadas a decorar el altar en su casa en Bogotá.

"Le dije a mi abuelo que había comprado unas piedras de cinco millones, jajaja", contó.

Sin embargo, la broma no salió como esperaba, ya que lejos de alarmarse por el supuesto gasto millonario en simples rocas, su abuelo decidió observarlas detenidamente y seguirle el juego, mencionando que eran rocas de las finas.

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"Ayyy, estas sí son caras... esto es oro", mencionó el hombre, desatando risas entre los presentes y que sin duda alguna terminó en un momento de diversión familiar que Juliana compartió con sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los fans de Juliana Calderón al ver la broma que le jugó a su abuelo?

Los seguidores de Juliana Calderón no tardaron en comentar y reaccionar, demostrando entre risas que la broma de Juliana se convirtió en uno de los momentos más divertidos y comentados de las últimas semanas.

Comentarios como: "Yo también quería ver su cara cuando le dijo lo de los cinco millones", "El abuelo es lo máximo, ¡ni se inmutó y siguió el juego!", "O sea… cinco millones en rocas que recogió de la calle, jajaja, me muero", fueron algunos de los que destacaron en la publicación.