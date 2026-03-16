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Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

La Jesuu reaccionó luego de que en redes la señalaran de presuntamente robar durante los 15 años de Isabella Valdiri.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Señalan a La Jesuu de robar en los 15 de Isabella Valdiri y así respondió
Señalan a La Jesuu de robar en los 15 de Isabella Valdiri y así respondió. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, se volvió tendencia en redes sociales luego de que algunos usuarios la señalaran de presuntamente robar durante la celebración de los 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri. Ante la polémica, la creadora de contenido reaccionó y respondió públicamente a las acusaciones.

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¿Qué se robó presuntamente La Jesuu de los 15 años de Isabella Valdiri?

Por medio de Facebook se viralizó una publicación en la que se indica que La Jesuu junto a La Blanquita se habrían llevado al menos 15 centros de mesa del lugar en el que se llevó a cabo la celebración de cumpleaños de Isabella, la hija mayor de Andrea Valdiri.

Polémica en los 15 de Isabella Valdiri: acusan a La Jesuu y ella reaccionó
Polémica en los 15 de Isabella Valdiri: acusan a La Jesuu y ella reaccionó. (Foto Canal RCN).

Según información expuesta en la publicación la empresa de alquiler se habría percatado de la ausencia de estos 15 arreglos y al mirar las cámaras de seguridad se percataron de que estaban bajo el poder de La Jesuu y La Blanquita.

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Supuestamente cada uno de los centros de mesa tenía un valor de dos millones de pesos colombianos, es decir treinta millones de pesos en total.

“La empresa del alquiler al momento de hacer el inventario se dio cuenta que faltaban 15 centros de mesas al revisar las cámaras la blanquita y La Jesu llevaban encaletados lo que al parecer tenía un costo de 2 millones cada uno”.

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Así mismo, en el post se asegura que La Jesuu y La Blanquita habrían sido interceptadas y al preguntarles por los centros de mesas la caleña respondió: “yo pensaba que se podían llevar, además nunca lo hicimos con una mal intención, los devolveré”.

Vale la pena destacar que esta publicación no cuenta con información verídica que asegure que esto pasó realmente. Incluso, la creadora de contenido digital La Jesuu se pronunció al respecto.

Acusan a La Jesuu de robo en la fiesta de Isabella Valdiri: su reacción se volvió viral
Acusan a La Jesuu de robo en la fiesta de Isabella Valdiri: su reacción se volvió viral. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó La Jesuu al ser acusada de robo en los 15 años de Isabella Valdiri?

Luego de que la publicación alcanzara gran difusión y se viralizara en redes sociales, La Jesuu no tardó en pronunciarse públicamente para aclarar si las acusaciones eran ciertas.

La caleña compartió una captura de pantalla de la publicación original y acompañó la imagen con un corto mensaje con el que dejó claro que todo era falso y que dichas afirmaciones no tenían fundamento.

“Jajajajaja, amo Facebook”, escribió la creadora de contenido junto a la captura publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, dejando entrever que todo se trataba de una simple broma para llamar la atención de los internautas.

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