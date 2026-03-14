La fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri se apoderó de las tendencias en Colombia tras los detalles que se han revelado en redes sociales sobre lo que fue la lujosa celebración.

¿Qué regalos recibió Isabella, la hija de Andrea Valdiri durante la fiesta?

A través de redes sociales se han viralizado distintos instantes de la celebración, desde la llegada de los invitados hasta algunos de los momentos especiales que se vivieron durante la fiesta.

Entre esos momentos, uno de los que más llamó la atención fue cuando se revelaron algunos de los regalos que recibió Isabella por parte de los asistentes al evento.

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En uno de los videos que circula en redes sociales se observa el momento en el que, en medio de la celebración, uno de los artistas invitados participa en la dinámica para presentar algunos de los regalos que recibió la joven.

Así revelaron el viaje a Europa que recibió la hija Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

En ese instante, Isabella aparece en el escenario mientras se muestran varios obsequios entregados por familiares y amigos cercanos.

En las imágenes también se aprecia la reacción de la quinceañera mientras se revelan algunos de los detalles preparados para ella durante la noche.

El momento fue grabado por varios asistentes, quienes posteriormente compartieron los videos en sus redes sociales, donde comenzaron a replicarse rápidamente.

¿Cuál fue el regalo que recibió Isabella, la hija de Andrea Valdiri?

Uno de los videos más comentados muestra a Isabella recibiendo un regalo que estaba dentro de una maleta dorada.

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En el video se ve cómo la joven saca una figura de la Torre Eiffel, lo que llamó la atención de los presentes. Dentro del mismo obsequio también había unos tiquetes que hacían referencia a un viaje a Europa.

Aunque en las imágenes no se alcanza a identificar con claridad quién entregó el regalo, se observa a una invitada acercarse para abrazar a Isabella después de que se revelara el contenido del obsequio.

Así revelaron el viaje a Europa que recibió la hija Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, frente a los asistentes, la invitada mencionó: “un hermoso viaje a París en clase ejecutiva para las dos”.

Tras recibir el detalle, Isabella se mostró muy emocionada quien no paraba de saltar y bailar a ritmo de la agrupación de vallenato que dio le dio la noticia frente a los asistentes al evento.