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Jessi Uribe puso fin a los rumores de embarazo de Paola Jara: ¿confirmó o desmintió?

El cantante popular Jessi Uribe reaccionó a rumores de embarazo de Paola Jara y sorprendió con su respuesta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así reaccionó Jessi Uribe cuando le preguntaron por el supuesto segundo embarazo de Paola Jara.
Así reaccionó Jessi Uribe cuando le preguntaron por el supuesto segundo embarazo de Paola Jara. (Foto AFP: Frazer Harrison).

En las últimas horas, un rumor sobre un posible embarazo de Paola Jara se apoderó de las redes sociales tras un gesto que Jessi Uribe tuvo con la cantante y que quedó grabado en video. Ante la ola de especulaciones, el artista rompió el silencio y reveló la verdad.

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¿Cuál fue el gesto que Jessi Uribe tuvo con Paola Jara y que desató rumores de embarazo?

Jessi Uribe compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un video en el que mostró sus sesiones de gimnasio junto a la artista.

Gesto de Jessi Uribe desata rumores de embarazo de Paola Jara
Gesto de Jessi Uribe desata rumores de embarazo de Paola Jara. (Foto Canal RCN | Freepik).

Sin embargo, en medio de uno de sus descansos, el reconocido cantante aprovechó para abrazar a su esposa y besarla en la pancita, un gesto que despertó sospechas entre sus seguidores sobre si Paola Jara estaría en la dulce espera de su segundo hijo o no.

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A raíz de esto, fue el propio Jessi Uribe quien decidió pronunciarse para aclarar la situación y revelar qué hay realmente detrás de los rumores que involucran a Paola Jara y la supuesta ampliación de su familia.

Pues recordemos que Jessi Uribe y Paola Jara se convirtieron en padres en noviembre del 2025, y su pequeña bebé Emilia apenas cumplirá cuatro meses de vida.

¿Jessi Uribe confirmó o desmintió el segundo embarazo de Paola Jara?

Días después de este inesperado suceso, Jessi Uribe decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de esta misma red social en donde uno de sus seguidores aprovechó para preguntar acerca de este rumor.

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Ante esto, el reconocido cantante de música popular respondió de manera contundente y sin dejar detalles a la imaginación que Paola Jara no podía quedar embarazada debido a que él se habría realizado la vasectomía, un procedimiento médico para evitar embarazos futuros.

“Ya me operé”

Con esto, dejó en evidencia que su pequeña familia quedará conformada únicamente por ellos dos y su pequeña hija Emilia.

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