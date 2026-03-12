Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luto en la familia de Eminem: murió su abuela a los 87 años, esto es lo que se sabe

Medios internacionales confirmaron el fallecimiento de la abuela de Eminem a sus 87 años.

Luto en la familia de Eminem: falleció su abuela a los 87 años
Luto en la familia de Eminem: falleció su abuela a los 87 años. (Foto AFP: Leon Bennett).

La familia de Eminem atraviesa un doloroso duelo luego de que Betty, abuela del reconocido cantante estadounidense falleciera a sus 87 años. La noticia fue confirmada por TMZ luego de que fuentes cercanas a la familia revelara los hechos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la abuela de Eminem?

Según información revelada por TMZ, Betty, la abuela del rapero Eminem, habría fallecido el pasado martes 10 de marzo a sus 87 años dentro de su casa ubicada en Missouri, Estados Unidos. Así lo habrían confirmado fuentes cercanas a la familia del artista.

Revelan detalles de la muerte de la abuela de Eminem
Revelan detalles de la muerte de la abuela de Eminem. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

Al parecer, de acuerdo con dicha información, Betty habría fallecido por complicaciones derivadas de un cáncer de mama que la acompañó durante un largo tiempo y que finalmente le arrebató la vida.

La noticia de su fallecimiento llega en un difícil momento para el rapero estadounidense, quien ya había perdido a su abuela materna dos años atrás, en 2024, también a causa de un cáncer, aunque en esa ocasión fue de pulmón.

Hasta el momento, Eminem no se ha pronunciado oficialmente frente a la pérdida de otro miembro de su familia.

¿Cómo era la relación de Eminem con su abuela Betty?

Betty era la abuela paterna de Eminem y durante muchos años se habló en medios internacionales y redes sociales sobre una mala relación entre ambos. Recordemos que esto se evidenció a inicios de los años 2000, cuando la mujer criticó abierta y drásticamente a su nieto.

“Ni su madre, Debbie Nelson, ni yo entendemos qué le pasó a este dulce y cariñoso jovencito. En poco más de 12 años, ha pasado de decirme 'Abuela, te quiero' a 'Vete al infierno'. Me parte el corazón”, expresó la mujer en aquel entonces, generando todo tipo de reacciones a nivel internacional por parte de los fanáticos del artista.

Tras conocerse la noticia, varios seguidores de Eminem recordaron estas antiguas declaraciones y los episodios que marcaron la relación familiar. Ahora, con el fallecimiento de Betty a los 87 años, su partida vuelve a poner sobre la mesa parte de la historia personal del rapero.

Dolor y luto en el mundo del espectáculo
Dolor y luto en el mundo del espectáculo. (Foto Freepik).
