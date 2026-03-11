Alexa Torrex y Tebi Bernal se han apoderado de los titulares en La casa de los famosos Colombia 3 en los últimos días por su aparente 'shippeo'.

¿Cómo Alexa Torrex y Tebi Bernal se confesaron que se gustan en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia organizó una dinámica del detector de mentiras en donde puso a prueba a los famosos con preguntas directas.

Como era de esperarse el Jefe les preguntó a Alexa y a Tebi sobre aparente 'shippeo' para aclarar si el gusto y atracción era verdadero.

Cuando pasó Tebi Bernal el Jefe le preguntó si le gustaba Alexa Torrex, el deportista primero trató de evadir la pregunta asegurando que ambos tenían, al final terminó aceptando su atracción por ella.

Alexa tiene un prometido y yo tengo novia, pero bueno sí.

Tebi decidió confesar las razones por las que le gustaba Alexa Torrex y dejó claro que de no tener pareja afuera se daría una oportunidad con ella.

Se me hace muy auténtica y cuando las personas rompen el molde creo que llaman la atención de mí.

Alexa y Tebi se sinceraron sobre su gusto en La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En el turno de Alexa Torrex, la cantante también fue indagada por Tebi Bernal y sobre su aparente atracción y gusto por él.

La artista fue sincera al aceptar que sí le gustaba y explicó las razones por las que le llamaba la atención el deportista y por las que no.

Sí Jefe me parece simpático, me gusta que sea atlético, aunque no me gusta su forma de hablar, si me hubiese dado la oportunidad con él.

La cantante contestó también que, de no estar comprometida afuera del reality con Jhorman Toloza, se daría una oportunidad en el amor con su compañero.

Alexa Torrex se sinceró sobre su gusto por Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex a estas confesiones?

Tras estas confesiones que se han empezado a viralizar en redes sociales los internautas colocaron los ojos sobre Jhorman Toloza, prometido de la cantante.

Precisamente, Toloza nos e quedó callado y se mostró al tanto de lo que estaba pasando en el reality del Canal RCN.

Jhorman publicó una historia en la que se dejó ver viendo el 24/7 por la App del Canal RCN y junto a la imagen dejó un irónico mensaje.

Esta es nuestra hora del café.



Un mensaje que para muchos es una clara reacción a las recientes confesiones de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.