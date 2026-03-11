En las últimas horas, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la gala del pasado 10 de marzo, se presentaron varios acontecimientos dentro de la competencia, pues, Andrés Gómez, el esposo de Beba, acaparó la atención mediática tras su especial visita durante la sección de ¡congelados!

Así también, Andrés ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas tras reaparecer recientemente en sus redes sociales tras la especial visita que le hizo a Beba en el reality.

¿Cómo fue el congelado de Andrés Gómez a Beba en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que uno de los momentos más esperados por parte de las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia, se trata cuando el Jefe los sorprende con la sección de ¡congelados!, la cual trae múltiples sorpresas.

Así fue el congelado de Beba en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

De este modo, Beba se llenó de emoción en las últimas horas tras la especial visita de su esposo tras dos meses sin verlo. Así también, causó una gran preocupación acerca del estado de salud en el que se encontraba.

Por ello, Andrés aprovechó la oportunidad que ningún obstáculo es impedimento para irrumpir en su matrimonio, en especial, por el especial vínculo que hay entre ambos, quienes se han convertido en una de las parejas más influyentes del entretenimiento colombiano.

¿Qué dijo Andrés Gómez en sus redes sociales? | Foto: Canal RCN

¿Cómo reapareció Andrés Gómez, esposo de Beba en sus redes tras la visita del congelado?

Tras la especial visita que Andrés tuvo con su esposa Beba en La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido reapareció recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 20 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Por más que quieras tener un buen físico no lo puedes comprar, tienes que construirlo y toma tiempo”, agregó Andrés Gómez en la descripción de la publicación, la cual ha generado una gran variedad de opiniones.