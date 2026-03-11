Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torrex y Tebi Bernal confesaron sus sentimientos en La casa de los famosos: ¡se gustan!

Alexa y Tebi hablaron sobre lo que sienten en La casa de los famosos Colombia y sus respuestas generaron conversación en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex y Tebi Bernal hablan de sus sentimientos en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Alexa Torres y Tebi Bernal han llamado la atención tras protagonizar un "shippeo" en La casa de los famosos Colombia. Los participantes sorprendieron al revelar cuáles son los sentimientos que tienen por el otro.

¿Qué ha pasado entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos?

En redes destacan que lo que empezó como una amistad cercana ha escalado a una relación más cercana entre Alexa Torres y Tebi Bernal.

A inicios de marzo, Alexa admitió sentir una atracción real por Tebi. Ha expresado sentirse muy confundida porque ella tiene una relación estable de tres años afuera con Jhorman Toloza.

Alexa Torrex y Tebi Bernal llaman la atención en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Los internautas destacan que Tebi, por su parte, ha mantenido una actitud de "coqueteo constante", aunque también tiene pareja fuera (Alejandra Salguero).

Aunque él ha afirmado que se trata de un "vínculo de cariño y afecto" que surgió en la convivencia, las imágenes de ambos compartiendo momentos de complicidad han aumentado los rumores de algo más que una amistad.

¿Qué dijeron Alexa y Tebi sobre sus sentimientos en La casa de los famosos Colombia?

Durante la actividad propuesta por el jefe del reality, varios participantes tuvieron que responder preguntas relacionadas con sus relaciones dentro de la casa. En ese contexto, Tebi fue consultado sobre a quién elegiría entre dos compañeras del programa. Tras pensarlo por unos segundos, respondió que escogería a Alexa.

El participante afirmó que le gusta y que le llama la atención su autenticidad y la forma en la que "rompe el molde":

"Se me hace muy auténtica, es muy rara. Y cuando las personas rompen el molde, como que creo que llaman la atención de mí", destacó.

Alexa Torrex y Tebi Bernal hablan sobre sus sentimientos en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Alexa también respondió a una pregunta directa sobre si intentaría algo con Tebi si ambos estuvieran solteros. Su respuesta fue afirmativa. Señaló que le parece una persona simpática y le gusta su forma de ser.

Las respuestas generaron comentarios entre los demás participantes, quienes escucharon atentos la conversación durante la dinámica.

¿Qué dijo Alexa sobre Eidevin en La casa de los famosos?

Alexa también fue consultada sobre otras dinámicas dentro del reality, especialmente sobre su cercanía con Eidevin. Ante la pregunta de si ese vínculo hace parte de una estrategia dentro del juego, respondió que no.

La participante explicó que, si su intención fuera avanzar como parte de una estrategia, la situación habría evolucionado de otra manera. Según afirmó, las personas involucradas saben qué ha ocurrido realmente entre ellos.

Además, indicó que preferiría conocer mejor a Eidevin fuera del programa para entender con mayor claridad lo que podría suceder entre ambos.

