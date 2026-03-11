Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra reaccionó tras la polémica con Mateo Carvajal por foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo?

La Liendra reaccionó a la foto que salió a la luz de su pasado tras controversial polémica compartida por parte de Mateo Carvajal.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Liendra reaccionó tras la polémica de Mateo Carvajal tras foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo?
¿Qué pasó entre La Liendra y Mateo Carvajal? | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la reciente polémica entre dos creadores de contenido digital, quienes son reconocidos en el país, ellos son: Mauricio Gómez, conocido como La Liendra y Mateo Carvajal.

La polémica empezó entre ambos tras un video que compartió Mateo Carvajal recientemente en sus redes sociales, quien reveló una conversación con su hijo Salvador, quien le reclamó por un chat que tuvo junto a una mujer y, posteriormente, el influenciador, filtró una fotografía de La Liendra en el pasado.

Con base en esto, La Liendra no dudó en compartir su molestia tras la fotografía compartida de Mateo Carvajal. Además, le reaccionó a un video que compartió recientemente en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál es la fotografía que Mateo Carvajal expuso de La Liendra en las últimas horas?

Tras la reciente conversación que Mateo Carvajal tuvo con su hijo Salvador, quien le hizo un inesperado reclamo acerca del chat que tuvo con una mujer, se ha hecho viral una foto de La Liendra en el pasado, en el que tiene una apariencia femenina.

La Liendra reaccionó tras la polémica de Mateo Carvajal tras foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo?
Esta foto sacó a la luz Mateo Carvajal de La Liendra. | Foto: Canal RCN

Cuando Mateo conversó con su hijo, revivió una fotografía del pasado de La Liendra, la cual ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales.

Artículos relacionados

De este modo, La Liendra se reflejó molesto tras la reciente fotografía que compartió Mateo Carvajal, con quien aparentemente no tiene un buen vínculo en la actualidad.

¿Cuál fue la última publicación que Mateo Carvajal compartió recientemente en sus redes en la que La Liendra le respondió?

Recientemente, Mateo Carvajal compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, donde está haciendo un video, en el que muchos internautas, lo toman como una supuesta indirecta tras la controversial polémica con La Liendra, pues expresó lo siguiente:

La Liendra reaccionó tras la polémica de Mateo Carvajal tras foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo?
¿Cómo reaccionó La Liendra tras polémica con Mateo Carvajal? | Foto: Canal RCN

“Los estados de mi amigo, después, de haberle arruinado la vida a esa muchacha”, agregó Mateo.

Posteriormente, La Liendra le respondió con las siguientes palabras:

“Uy, pero el actor es perfecto para este papel”, agregó La Liendra.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García sorprendió tras presumir el inesperado regalo que le dio Kris R Karina García

Karina García sorprendió tras presumir el inesperado regalo que le dio Kris R: ¿cuál fue?

Karina García se mostró conmovida tras presumir el regalo que recibió por parte de Kris R, pareja de la creadora de contenido.

Marilyn Patiño habló sobre la polémica. Juanda Caribe

Marilyn Patiño reveló que habló con la esposa de Juanda Caribe y sorprendió con su consejo

Marilyn Patiño sorprendió al intervenir en la polémica de Juanda Caribe y su consejo a su esposa generó comentarios divididos.

Marilyn Patiño y Renzo confirmaron su relación La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Renzo confirmaron su relación: ¡así empezó su historia de amor!

Marilyn Patiño y Renzo revelaron qué ocurrió cuando se reencontraron tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

En las últimas horas, un reconocido actor se ha convertido en tendencia tras vestirse de luto por lamentable pérdida.

Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién? Talento internacional

Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién?

Paulo Londra sorprende al anunciar el nacimiento de su tercera hija Talento internacional

Reconocido cantante sorprende al anunciar el nacimiento de su tercera hija: así reveló la noticia

Alexa Torrex y Tebi Bernal confesaron sus sentimientos en La casa de los famosos La casa de los famosos

Alexa Torrex y Tebi Bernal confesaron sus sentimientos en La casa de los famosos: ¡se gustan!

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?