La Liendra reaccionó tras la polémica de Mateo Carvajal tras foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo?

En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la reciente polémica entre dos creadores de contenido digital, quienes son reconocidos en el país, ellos son: Mauricio Gómez, conocido como La Liendra y Mateo Carvajal.

La polémica empezó entre ambos tras un video que compartió Mateo Carvajal recientemente en sus redes sociales, quien reveló una conversación con su hijo Salvador, quien le reclamó por un chat que tuvo junto a una mujer y, posteriormente, el influenciador, filtró una fotografía de La Liendra en el pasado.

Con base en esto, La Liendra no dudó en compartir su molestia tras la fotografía compartida de Mateo Carvajal. Además, le reaccionó a un video que compartió recientemente en sus redes sociales.

¿Cuál es la fotografía que Mateo Carvajal expuso de La Liendra en las últimas horas?

Tras la reciente conversación que Mateo Carvajal tuvo con su hijo Salvador, quien le hizo un inesperado reclamo acerca del chat que tuvo con una mujer, se ha hecho viral una foto de La Liendra en el pasado, en el que tiene una apariencia femenina.

Esta foto sacó a la luz Mateo Carvajal de La Liendra. | Foto: Canal RCN

Cuando Mateo conversó con su hijo, revivió una fotografía del pasado de La Liendra, la cual ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales.

De este modo, La Liendra se reflejó molesto tras la reciente fotografía que compartió Mateo Carvajal, con quien aparentemente no tiene un buen vínculo en la actualidad.

¿Cuál fue la última publicación que Mateo Carvajal compartió recientemente en sus redes en la que La Liendra le respondió?

Recientemente, Mateo Carvajal compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, donde está haciendo un video, en el que muchos internautas, lo toman como una supuesta indirecta tras la controversial polémica con La Liendra, pues expresó lo siguiente:

¿Cómo reaccionó La Liendra tras polémica con Mateo Carvajal? | Foto: Canal RCN

“Los estados de mi amigo, después, de haberle arruinado la vida a esa muchacha”, agregó Mateo.

Posteriormente, La Liendra le respondió con las siguientes palabras: