Karina García sorprendió tras presumir el inesperado regalo que le dio Kris R: ¿cuál fue?
Karina García se mostró conmovida tras presumir el regalo que recibió por parte de Kris R, pareja de la creadora de contenido.
Una publicación reciente de Karina García generó conversación en redes sociales luego de que compartiera una fotografía relacionada con un regalo que, según los internautas, habría sido de Kris R.
¿Quién es Kris R, actual pareja de Karina García?
Kris R (cuyo nombre real es Cristian Rangel) es un cantante de trap y reggaetón colombiano. Ha ganado notoriedad por temas como "Ganas" y colaboraciones con artistas como Blessd y Anuel AA.
Su historia junto a Karina comenzó a principios de 2026 tras el rodaje del video musical de una de sus canciones, donde Karina fue la protagonista.
Después de semanas de rumores y de ser vistos juntos en eventos (como un concierto de Bad Bunny), la pareja confirmó su noviazgo a través de fotos y videos en redes sociales.
En varios momentos, el artista ha descrito la relación como muy tranquila y basada en el apoyo mutuo, destacando su conexión con la creadora de contenido.
¿Qué regalo mostró Karina García en redes sociales?
El 11 de marzo, la creadora de contenido Karina publicó una fotografía en la que aparecen varios medicamentos, vitaminas y algunos dulces. La publicación llamó la atención porque, horas antes, García había comentado en sus redes sociales que se sentía enferma.
Junto a la imagen escribió:
“A esto me refiero cuando hablo de lenguajes de amor. Gracias, mi vida”.
Aunque en la imagen no detalló quién le envió los detalles, varios internautas señalaron que se trataba de Kris R, quien en varias ocasiones se ha mostrado atento al bienestar de su pareja.
¿Qué son los lenguajes del amor?
Los lenguajes del amor son una forma de explicar cómo las personas expresan y reciben afecto en sus relaciones. Se dice que cada persona tiende a demostrar cariño de una manera específica y también espera recibirlo de cierta forma.
Según afirman, existen cinco lenguajes principales del amor.
- Palabras de afirmación
- Tiempo de calidad
- Recibir regalos
- Actos de servicio
- Contacto físico
