Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García sorprendió tras presumir el inesperado regalo que le dio Kris R: ¿cuál fue?

Karina García se mostró conmovida tras presumir el regalo que recibió por parte de Kris R, pareja de la creadora de contenido.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García sorprendió tras presumir el inesperado regalo que le dio Kris R
Karina García presumió el regalo que le dio Kris R / (Fotos del Canal RCN)

Una publicación reciente de Karina García generó conversación en redes sociales luego de que compartiera una fotografía relacionada con un regalo que, según los internautas, habría sido de Kris R.

Artículos relacionados

¿Quién es Kris R, actual pareja de Karina García?

Kris R (cuyo nombre real es Cristian Rangel) es un cantante de trap y reggaetón colombiano. Ha ganado notoriedad por temas como "Ganas" y colaboraciones con artistas como Blessd y Anuel AA.

Su historia junto a Karina comenzó a principios de 2026 tras el rodaje del video musical de una de sus canciones, donde Karina fue la protagonista.

¿Quién es Kris R, actual pareja de Karina García?
Kris R, cantante colombiano del género urbano / (Fotos del Canal RCN)

Después de semanas de rumores y de ser vistos juntos en eventos (como un concierto de Bad Bunny), la pareja confirmó su noviazgo a través de fotos y videos en redes sociales.

En varios momentos, el artista ha descrito la relación como muy tranquila y basada en el apoyo mutuo, destacando su conexión con la creadora de contenido.

Artículos relacionados

¿Qué regalo mostró Karina García en redes sociales?

El 11 de marzo, la creadora de contenido Karina publicó una fotografía en la que aparecen varios medicamentos, vitaminas y algunos dulces. La publicación llamó la atención porque, horas antes, García había comentado en sus redes sociales que se sentía enferma.

Junto a la imagen escribió:

“A esto me refiero cuando hablo de lenguajes de amor. Gracias, mi vida”.

Aunque en la imagen no detalló quién le envió los detalles, varios internautas señalaron que se trataba de Kris R, quien en varias ocasiones se ha mostrado atento al bienestar de su pareja.

Artículos relacionados

¿Qué son los lenguajes del amor?

Los lenguajes del amor son una forma de explicar cómo las personas expresan y reciben afecto en sus relaciones. Se dice que cada persona tiende a demostrar cariño de una manera específica y también espera recibirlo de cierta forma.

¿Qué son los lenguajes del amor?
Estos son los 5 lenguajes del amor / (Foto de Freepik)

Según afirman, existen cinco lenguajes principales del amor.

  • Palabras de afirmación
  • Tiempo de calidad
  • Recibir regalos
  • Actos de servicio
  • Contacto físico

En redes sociales, el término se ha vuelto común para describir pequeños gestos cotidianos que las personas interpretan como señales de cariño o cuidado dentro de sus relaciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra reaccionó tras la polémica de Mateo Carvajal tras foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo? La Liendra

La Liendra reaccionó tras la polémica con Mateo Carvajal por foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo?

La Liendra reaccionó a la foto que salió a la luz de su pasado tras controversial polémica compartida por parte de Mateo Carvajal.

Marilyn Patiño habló sobre la polémica. Juanda Caribe

Marilyn Patiño reveló que habló con la esposa de Juanda Caribe y sorprendió con su consejo

Marilyn Patiño sorprendió al intervenir en la polémica de Juanda Caribe y su consejo a su esposa generó comentarios divididos.

Marilyn Patiño y Renzo confirmaron su relación La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Renzo confirmaron su relación: ¡así empezó su historia de amor!

Marilyn Patiño y Renzo revelaron qué ocurrió cuando se reencontraron tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Alejandro Estrada rompió en llanto tras hablar de su ruptura con Yuli Ruiz La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompió en llanto tras hablar de su ruptura con Yuli Ruiz: "no estoy bien"

Alejandro Estrada habló de su ruptura con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia y explicó cómo vive su proceso de duelo.

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién? Talento internacional

Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién?

Paulo Londra sorprende al anunciar el nacimiento de su tercera hija Talento internacional

Reconocido cantante sorprende al anunciar el nacimiento de su tercera hija: así reveló la noticia

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?