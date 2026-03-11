Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Patiño reveló que habló con la esposa de Juanda Caribe y sorprendió con su consejo

Marilyn Patiño sorprendió al intervenir en la polémica de Juanda Caribe y su consejo a su esposa generó comentarios divididos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño habló sobre la polémica.
Marilyn Patiño habló sobre la polémica de Juanda Caribe. (Fotos Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Marilyn Patiño, reveló que se comunicó con la esposa de Juanda Caribe.

Marilyn Patiño aconsejó.
Marilyn Patiño aconsejó a la esposa de Juanda Caribe. (Foto Canal RCN)

¿Qué le escribió Marilyn Patiño a la esposa de Juanda Caribe?

Marilyn quedó eliminada de la competencia el pasado 8 de febrero junto a Sara Uribe en una semana marcada por la salida en pareja.

La actriz fue invitada al programa Qué hay pa’ dañar Live y allí confesó que decidió escribirle a Sheila, esposa del humorista, luego de ver el revuelo que se generó en redes sociales sobre una supuesta infidelidad.

Patiño explicó que lo hizo con la intención de aconsejarla y pedirle que no tomara decisiones apresuradas basadas en comentarios de internet.

Según relató, había visto un video donde presuntamente Sheila eliminaba las fotografías junto a Juanda, lo que aumentó las especulaciones.

Para Marilyn, las redes pueden ser indolentes y no deberían tener el poder de afectar un hogar.

La actriz aseguró que le parece de muy mal gusto que las personas se unan para dañar una familia y por eso decidió enviarle un mensaje de apoyo a Sheila.

Su intención, según dijo, fue recordarle que antes de cualquier decisión debía hablar directamente con Juanda Caribe y no dejarse llevar por rumores.

¿Marilyn Patiño y Renzo Meneses tienen una relación sentimental?

Marilyn ha vista en compañía de Renzo Meneses, con quien compartió recorridos por medios y un encuentro con Nicolás Arrieta.

Las imágenes de Marilyn y Renzo besándose en el carnaval de Barranquilla, más estas visitas a los medios, han generado especulaciones sobre un posible romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación.

Mientras tanto, dentro de la casa más famosa del país, las relaciones sentimentales siguen dando de qué hablar.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada decidieron poner fin a su unión, pues Yuli manifestó que no se sentía cómoda y que la relación la estaba desviando de su propósito principal en la competencia.

Por otro lado, Tebi y Alexa han mostrado una cercanía cada vez mayor. Durante la prueba del detector de mentiras, Tebi confesó que le gusta Alexa, lo que provocó sonrojo en la influenciadora, quien ha admitido sentirse confundida pese a tener un esposo que incluso la visitó en un congelado.

Marilyn Patiño quedó eliminada.
Marilyn Patiño quedó eliminada el pasado 8 de febrero en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
