¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas
Dulce María, exintegrante de RBD, generó dudas entre sus fans con una publicación en su Instagram sobre el nacimiento de su bebé.
Dulce María ha publicado una serie de fotografías en su cuenta de Instagram sobre su bebé, generando dudas entre sus fans si ya nació.
Recientemente, la exintegrante de una de las bandas musicales más populares de todos los tiempos ha generado una ola de emociones entre sus más de 14 millones de seguidores en Instagram, al publicar una fotografía a blanco y negro de un pastel rodeado de unos zapatos de bebé junto a un buzo y una pequeña ecografía.
La instantánea rápidamente alertó a sus fans, quienes en medio de la inmediatez pensaron que la cantante de 40 años ya había dado a luz.
Sin embargo, solo se trataba de un anuncio de Dulce, indicando que en este mes de marzo, su bebé vendría al mundo.
¡Ha llegado el mes! Marzo 2026… esperándote…🤰🏻✨🌈💫", escribió la artista en la descripción que acompañó su post.
En dicha publicación, también apareció la cantante luciendo su pancita de embarazada y en compañía de su esposo Paco Álvarez y su hija mayor, María Paula, en lo que parece ser una sección fotográfica de recuerdos.
¿Cómo reaccionaron en redes a la publicación de Dulce María, exintegrante de RBD, sobre el nacimiento de su bebé?
Miles de seguidores, incluida su compañera de banda Anahí, reaccionaron a la publicación de Dulce María con emojis enamorados y comentarios recordando lo rápido que ha pasado el tiempo desde que anunció su embarazo a finales de octubre de 2025.
Sin embargo, otros fans confesaron sentirse confundidos, ya que al ver la publicación creyeron que su bebé ya había nacido y esperaban poder verlo al deslizar el carrusel de fotos.
QUÉ MIEDO!!! Pensé en pasar a mirar las fotos del bebé 😅", "Qué emociooooon 🥰❤️😍, ya queremos conocerl@" y "Ayyyy, ¡qué rápido pasó el tiempo! 🥹🤍 Que Dios los bendiga y te acompañe", fueron algunos mensajes que le dejaron a la artista.
¿Dulce María tendrá un niño o una niña?
Dulce María, exintegrante de RBD, anunció a finales de 2025 que está esperando su segundo hijo junto a su esposo, Francisco Álvarez. Hasta ahora, la cantante no ha revelado si será niño o niña, manteniendo a sus seguidores a la expectativa.
En sus recientes publicaciones, se ha mostrado feliz compartiendo la preparación de su hija mayor, María Paula, para convertirse en hermana mayor, sin dar detalles sobre el género del bebé que nacerá en los próximos días o semanas.