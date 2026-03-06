Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

En video quedó registrado el momento en que una mujer de 28 años fallece tras lanzarse de un tobogán en Santander.

Conmoción por video de mujer que falleció tras lanzarse de un tobogán
Mujer fallece tras caer de un tobogán en Santander. (Foto: Freepik)

En las últimas horas, en Colombia se conoció un lamentable caso de presunta negligencia, en donde una mujer perdió la vida tras realizar una actividad recreativa.

El video del preciso momento quedó registrado e inmediatamente se conoció el caso, el clip se volvió viral en todas las plataformas digitales, en donde se está comentando lo que ha ocurrido; alguno critica a la situación, mientras otros lamentan el lamentable suceso.

¿Cuál es el video de la mujer que falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander?

La grabación que se conoció principalmente en X, le está dando la vuelta a los diferentes portales web, en donde se ha revelado qué ha pasado luego de que Yuris Cristel García Manrique de 28 años, perdiera la vida, tras un momento que se supone debía estar lleno de alegría.

De acuerdo con lo que se nota en el video, se escucha que el encargado de la actividad le dice cómo debe acomodarse y le sugiere que no tenga miedo, pues ella pregunta si abajo hay alguien que la esté esperando para recibirla.

La respuesta del empleado es que hay una piscina de pelotas para amortiguar su llegada y ahí la manda por el tobogán gigante de colores.

¿Qué ocasionó el fallecimiento de la mujer que se lanzó por el Tobogán?

Durante el jueves 5 de marzo, Yuri estaba disfrutando en un plan turístico en Chinácota, Santander y en justo en la noche, ocurrió la tragedia.

Conmoción por video de mujer que falleció tras lanzarse de un tobogán. (Foto: Freepik)

Según lo informado en otros medios, es que su fallecimiento se debió a un fuerte golpe que recibió mientras caía del tobogán.

Con lo que se alcanza a ver en el video, es que la joven iba cayendo bien por la atracción, pero fue justo en un giro donde al parecer se habría salido del tobogán y se alcanza a escuchar el golpe, ahí fue cuando las personas reaccionaron y cortan el video.

Se conoce video del momento en que mujer fallece tras lanzarse de un tobogán. (Foto: Freepik)

¿Qué se sabe sobre la tragedia en la que la mujer falleció en un tobogán?

De acuerdo con informes preliminares, la mujer fue auxiliada y enviada a un centro de atención en Cúcuta, pero en el traslado falleció porque llegó sin signos vitales al hospital.

En cuanto al establecimiento, se pronunció a través de un comunicado, revelando que activaron los protocolos necesarios para este tipo de casos.

Así mismo, ofrecieron su cooperación para las investigaciones pertinentes hasta que se esclarezca qué fue lo que sucedió, si faltó seguridad en la atracción o qué pasó con exactitud.

