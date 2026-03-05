El mundo de las redes sociales está de luto tras conocerse el fallecimiento de Isely de la vida, la bebé tiktoker que se hizo conocida en internet a través de las publicaciones de su madre, quien mostraba su lucha contra una grave enfermedad.

¿De qué murió la bebé tiktoker Isely de la vida?

Consternados se encuentran los más de dos millones de seguidores en TikTok de la pequeña bebé Isely de la vida, luego de que su madre compartiera que había fallecido el pasado 4 de marzo de 2026.

Isely de la vida, la bebé tiktoker falleció el 4 de marzo de 2026. (Foto: Freepik)

De acuerdo a lo que relató la mujer en esta misma plataforma, la niña presentó complicaciones de salud que la llevaron a intubarla luego de presentar una bacteria que afectó sus riñones y no le permitía orinar adecuadamente, lo que generó su fallecimiento.

En videos anteriores, Daimirelis, madre de la menor, señaló que su hija nació con una deficiencia grave del sistema inmunológico que requirió un trasplante de médula ósea, por lo que tenía que mantenerla en un hospital bajo los cuidados de los especialistas.

¿Cómo despidieron en redes a Isely de la vida su madre y seguidores?

Fue a través de una fotografía de la pequeña, luciendo un vestido rosa mientras estaba sentada sobre el pasto verde, que su madre le dio el último adiós. En la publicación, le pidió que descansara en paz, mientras en los comentarios miles de usuarios, que se consideraban sus "tíos y tías virtuales", lamentaban su partida.

Noooooo😪 y mañana cumplía el añito", "Los bebés no deberían morir" y "Siempre en nuestros corazones, Isely de la vida", fueron algunos de los mensajes que dejaron en redes.

Seguidores de la bebé tiktoker la despidieron en redes con conmovedores mensajes. (Foto: Freepik)

¿Quién era Isely de la vida, la bebé tiktoker que murió?

Isely de la vida ganó popularidad en redes sociales luego de que su madre compartiera su historia y el proceso que enfrentaba debido a su enfermedad.

La pequeña conquistó a miles de usuarios con sus cachetes regordetes, que se inflamaban tras los tratamientos con células que recibía, los cuales provocaban cambios visibles en su cuerpo, como hinchazón y enrojecimiento en la piel.