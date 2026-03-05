Reconocido actor perdió seguidores tras salir del closet y confirmar su relación

Durante las ultimas semanas, ha circulado en redes sociales una conmovedora historia de un reconocido actor, quien, tras salir del closet, tuvo que enfrentarse a las críticas de sus seguidores, quienes le retiraron su apoyo por su orientación.

La historia que al parecer ya ocurrió hace un tiempo, tomó fuerza en recientemente porque fue tomada como un ejemplo de resiliencia, ya que el actor, hace pocas semanas reveló la fecha en la que se casará con su prometido.

¿Quién es el famoso actor que salió del closet y perdió seguidores?

Se trata del reconocido actor de Brasil, Igor Cosso, quien actualmente cuenta con casi ochocientos mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y quien ha brillado en exitosas producciones de su país.

Precisamente, una página de entretenimiento fue quien recordó el lamentable momento que vivió el actor, quien confesó que luego de abrir su corazón y revelar su relación con el bailarín y abogado Heron Leal, notó una pérdida considerable en sus redes.

“Ser uno mismo es el mayor éxito que se puede alcanzar", es el mensaje que se desprende de su valiente decisión”, dijo Cosso.

Con estas palabras, Igor tomó el valor de seguir adelante, pues sabe que su orientación no lo define como persona y le iportó poco la opinión de los demás, que, sigue publicando cómo vive el romance con su prometido, con quien se casará el 7 de junio de este año.

¿Cuál fue la reacción de internautas tras la historia del actor que salió del closet?

Aunque en su país no recibió el apoyo, sino todo lo contrario, el rechazo de quienes lo dejaron de seguir, Igor fue aplaudido en otras partes del mundo, pues muchos dijeron que su orientación no debería ser tema de discusión.

Actor salió del clóset, perdió seguidores y sorprendió al anunciar su boda. (Foto: Freepik)

Por otro lado, muchos expresaron su apoyo, considerando que nadie debería ocultar lo que es y lo que siente y validaron que viva abiertamente su relación con su futuro esposo.

Por ahora, en sus rede sociales, sigue compartiendo su apoyo a la comunidad y, además, revela varios momentos románticos con su pareja, con quien en pocas semanas darán el sí en el altar.