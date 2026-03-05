Britney Spears fue arrestada en California: esto es lo que se sabe de su detención

La cantante Britney Spears volvió a acaparar la atención de los medios luego de que se conociera que fue arrestada en California, una noticia que generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores.

¿Por qué fue arrestada Britney Spears en California?

En las últimas horas, el portal de entretenimiento TMZ reveló que la llamada 'Princesa del pop', Britney Spears, fue arrestada en el condado de Ventura, en California, presuntamente tras conducir bajo los efectos del alcohol.

Britney Spears fue arrestada en California luego de ser señalada de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol. (Foto: Ethan Miller / Getty Images /AFP)

De acuerdo con el medio, el hecho habría ocurrido hacia las 9:30 p. m. del miércoles 4 de marzo de 2026, cuando la cantante fue esposada y trasladada al departamento de policía más cercano. Allí su caso quedó registrado alrededor de las 3:00 a. m.

La detención de la intérprete de 'Toxic' generó preocupación entre millones de seguidores, quienes aseguran que la artista no atraviesa su mejor momento, señalando sus recientes publicaciones en redes sociales, donde ha compartido videos realizando peculiares bailes.

¿Qué pasó con Britney Spears tras su arresto en California?

Según informaron fuentes policiales al portal TMZ, la cantante de 44 años fue llevada a un hospital para determinar el grado del alcohol en su sangre y posteriormente fue liberada alrededor de las 6:00 a. m.

De igual manera, se reveló que deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo por lo sucedido, tal cual lo indicó su mánager Cade Hudson al portal web.

Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan necesario en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles, dijo.

Britney Spears deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo. (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿Britney Spears tuvo problemas con la ley anteriormente?

Sí. En 2007, la cantante estadounidense Britney Spears enfrentó cargos por delitos menores tras presuntamente chocar un vehículo y darse a la fuga en Los Ángeles. El caso generó gran atención mediática en su momento y puso a la artista bajo el escrutinio público.

No obstante, los cargos fueron retirados después de que la intérprete llegara a un acuerdo con el propietario del automóvil y le pagara una compensación por los daños ocasionados.

Poco tiempo después, Spears volvió a estar en el centro de la polémica al iniciar una batalla legal por la custodia de sus dos hijos con su expareja Kevin Federline, en medio de acusaciones relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias.

Por ahora, seguidores de la cantante continúan atentos a lo ocurrido recientemente y en redes sociales han pedido que la artista se pronuncie para aclarar los detalles de su arresto.