Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Britney Spears fue arrestada en California: esto es lo que se sabe de su detención

Britney Spears fue arrestada en California, generando preocupación entre sus seguidores. Esto es lo que se sabe del caso.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Britney Spears generó preocupación entre sus seguidores tras conocerse su arresto en California. (Foto izquierda: Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

La cantante Britney Spears volvió a acaparar la atención de los medios luego de que se conociera que fue arrestada en California, una noticia que generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Por qué fue arrestada Britney Spears en California?

En las últimas horas, el portal de entretenimiento TMZ reveló que la llamada 'Princesa del pop', Britney Spears, fue arrestada en el condado de Ventura, en California, presuntamente tras conducir bajo los efectos del alcohol.

Britney Spears fue arrestada en California
Britney Spears fue arrestada en California luego de ser señalada de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol. (Foto: Ethan Miller / Getty Images /AFP)

De acuerdo con el medio, el hecho habría ocurrido hacia las 9:30 p. m. del miércoles 4 de marzo de 2026, cuando la cantante fue esposada y trasladada al departamento de policía más cercano. Allí su caso quedó registrado alrededor de las 3:00 a. m.

La detención de la intérprete de 'Toxic' generó preocupación entre millones de seguidores, quienes aseguran que la artista no atraviesa su mejor momento, señalando sus recientes publicaciones en redes sociales, donde ha compartido videos realizando peculiares bailes.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Britney Spears tras su arresto en California?

Según informaron fuentes policiales al portal TMZ, la cantante de 44 años fue llevada a un hospital para determinar el grado del alcohol en su sangre y posteriormente fue liberada alrededor de las 6:00 a. m.

De igual manera, se reveló que deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo por lo sucedido, tal cual lo indicó su mánager Cade Hudson al portal web.

Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan necesario en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles, dijo.

Britney Spears fue arrestada en California por conducir bajo los efectos del alcohol
Britney Spears deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo. (Foto: Valerie Macon / AFP)

Artículos relacionados

¿Britney Spears tuvo problemas con la ley anteriormente?

Sí. En 2007, la cantante estadounidense Britney Spears enfrentó cargos por delitos menores tras presuntamente chocar un vehículo y darse a la fuga en Los Ángeles. El caso generó gran atención mediática en su momento y puso a la artista bajo el escrutinio público.

No obstante, los cargos fueron retirados después de que la intérprete llegara a un acuerdo con el propietario del automóvil y le pagara una compensación por los daños ocasionados.

Poco tiempo después, Spears volvió a estar en el centro de la polémica al iniciar una batalla legal por la custodia de sus dos hijos con su expareja Kevin Federline, en medio de acusaciones relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias.

Por ahora, seguidores de la cantante continúan atentos a lo ocurrido recientemente y en redes sociales han pedido que la artista se pronuncie para aclarar los detalles de su arresto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo? Talento nacional

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo?

Reapareció en sus redes sociales, reconocida cantante barranquillera tras grave accidente de tránsito en los últimos días.

Nicky Jam anuncia concierto en Bogotá Nicky Jam

El público bogotano dice: 'Tamo Activo' para el concierto de Nicky Jam en El Campín

El reconocido artista puertorriqueño, Nicky Jam, sorprende a su público tras anunciar su concierto en Bogotá como parte del 'Tamo Activo Tour'

Juliana fue una de las ganadoras de los PNT 2025 Premios Nuestra Tierra

Premios Nuestra Tierra 2025: estos fueron los artistas ganadores de la gala

La edición número 18 de los Premios Nuestra Tierra se llevó a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y este fue el listado de ganadores.

Lo más superlike

Caterine Ibargüen revela el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen sorprende al confesar el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo

La exatleta colombiana habló sobre su nueva etapa en el periodismo y confesó los retos que ha enfrentado tras cambiar las pistas por las entrevistas.

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?

Falleció Isely de la vida, la bebé tiktoker Viral

Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

Mariana Zapata explicó lo que pensaba a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Mariana se sinceró con Alexa y le expresó su sentir en La casa de los famosos: ¿hicieron las paces?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista