Mujer trans confiesa que equipo de Kris R. la invitó a su camerino en Bucaramanga y revela lo que pasó allí

La mujer trans sorprendió en redes al contar lo que pasó con Kris R. y su equipo en su camerino, causando polémica.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Mujer trans causa revuelo en redes sociales al contar lo que vivió en camerino privado de Kris R. en Bucaramanga
Mujer trans causa polémica en redes al revelar lo que ocurrió en camerino de Kris R. en Bucaramanga. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

En las últimas horas, una mujer trans generó revuelo en redes al revelar lo ocurrido el domingo en el concierto que dio Kris R. en Bucaramanga, cuando su equipo la invitó al camerino privado, compartiendo detalles que han dividido opiniones entre los usuarios.

¿Qué contó la mujer trans sobre lo que ocurrió en el camerino de Kris R. en Bucaramanga?

La mujer que se hace llamar TinaQueen en TikTok relató que, al asistir al concierto de Kris R. en Bucaramanga, fue invitada junto a otras diez mujeres al camerino privado del artista por su equipo.

Mujer trans revela lo que pasó en camerino de Kris R. en Bucaramanga
Kris R. ofreció un concierto en Bucaramanga, al que asistió la mujer trans que posteriormente reveló detalles de lo que, según ella, ocurrió con el cantante y su equipo en el camerino. (Foto: Canal RCN)

Una vez allí, Tina contó que les retiraron los teléfonos para evitar evidencias. Durante el encuentro, su blusa tipo top se dañó y, al quitársela, recibió miradas del equipo y comentarios del propio cantante.

Todo parecía ir bien hasta que, de repente, le pidieron que se retirara. Según Tina, esto ocurrió al percatarse de que era una mujer trans, y esa habría sido la razón.

La historia generó tanto revuelo que incluso Cami Pulgarín, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, le comentó que había vivido algo similar con el equipo de Kris R., a pesar de su reconocimiento en el medio.

Finalmente, Tina encendió la polémica al mencionar a Karina García y enviarle un mensaje relacionado con el cantante.

¿Qué mensaje envió la mujer trans a Karina García sobre Kris R.?

Tina afirmó que lo sucedido fue una falta de respeto tanto para ella como para Karina García, cuestionando cómo alguien que tiene pareja puede hacer este tipo de invitaciones a su camerino, donde solo suelen llevar a mujeres atractivas.

Además, pidió a sus seguidores que etiquetaran a Karina como a Kris R. para que ella pudiera darse cuenta del tipo de hombre con el que estaba saliendo, asegurando que la modelo paisa era mucho para el cantante.

Mujer trans envía mensaje a Karina García por lo ocurrido con Kris R. en Bucaramanga
Tinaqueen le envió un mensaje a Karina García tras lo ocurrido con Kris R. en Bucaramanga. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes las declaraciones de la mujer trans sobre lo ocurrido con el equipo de Kris R. en Bucaramanga?

Las declaraciones de la mujer generaron una fuerte polémica en redes sociales. Algunos usuarios aseguraron que su relato era falso y que solo buscaba llamar la atención para ganar popularidad.

Sin embargo, otros salieron en su defensa y afirmaron haberla visto en el lugar, incluso describiendo el momento en que, según ellos, fue retirada del camerino del cantante.

Por ahora, la confesión continúa generando debate en redes, mientras Karina García y Kris R. no se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

