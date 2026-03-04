Jhonny Rivera se mostró conmovido en redes y la ausencia de Jenny López llamó la atención, ¿por qué?

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al mostrarse visiblemente conmovido en redes. Su felicidad desató la curiosidad de muchos, sobre todo por la ausencia de Jenny López en los videos que compartió el cantante.

¿Por qué Jhonny Rivera se mostró feliz en redes?

A través de sus historias, el cantante compartió su emoción por un día muy especial. Explicó que su felicidad se debía a la entrega de varias viviendas a personas necesitadas y a los preparativos de su próxima gira en España.

“Hoy es un día increíble: la entrega de la casa de las abuelitas del nacedero Nacer y el inicio de la gira en Madrid. Son varias cosas para estar muy feliz”, comentó.

Jhonny Rivera construyó viviendas para regalar / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El cantante también agradeció a todos los colaboradores que hicieron posible la entrega de las casas, incluyendo proveedores, creadores de contenido y amigos, destacando el trabajo en equipo.

¿Cómo reaccionaron los adultos mayores al recibir el regalo de Jhonny Rivera?

Los beneficiarios expresaron su gratitud hacia Jhonny Rivera y su equipo por el apoyo que se reflejó a través de ese gesto:

“Lo único que tengo para decir es gracias a todos los que trabajaron y al señor Rivera por esta vivienda que nos ha concedido”,

Otros destacaron la coordinación y el cuidado de cada detalle, resaltando cómo estas acciones impactan positivamente su vida diaria. A través de sus mensajes, resaltaron el valor de este gesto y la felicidad que les generó poder recibir un espacio propio.

Aunque muchos internautas aplaudieron el gesto, hubo un detalle que llamó la atención. Los seguidores comentaron que Jenny López, esposa del cantante, no estuvo presente durante la entrega de las viviendas, lo que generó especulaciones sobre las razones de su ausencia.

¿Qué pasó con Jenny López, esposa de Jhonny Rivera?

Jenny López no estuvo durante la entrega de las viviendas porque viajaba a España a cumplir con la gira musical que tiene programada junto a su esposo. Jhonny reveló que, aunque también viajaría, lo haría posteriormente, pues debía dejar al día sus compromisos.

Jhonny Rivera inicia su gira junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Las declaraciones de ambos generaron curiosidad entre los seguidores, quienes comentaron sobre su separación y se mostraron atentos a cómo manejan sus rutinas profesionales y personales.