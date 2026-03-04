Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Adiós a un exjugador! El fútbol colombiano se viste de luto tras lamentable pérdida

El mundo del fútbol colombiano se viste de luto tras el fallecimiento de un exjugador que hizo parte del América y Deportivo Cali.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue el reconocido exfutbolista que falleció?? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo del fútbol colombiano se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido exjugador quien tuvo la oportunidad de participar en importantes equipos.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los fanáticos del fútbol quienes han recordado el importante legado que tuvo el reconocido exdeportista en el pasado al demostrar su gran habilidad al ser un talentoso mediocampista.

¿Quién fue el reconocido exjugador de fútbol colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Freddy Torres Paz se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmarse su desafortunado fallecimiento, dejando un sentido vacío por parte de sus allegados e hinchas de los equipos en los que hizo parte a lo largo de su carrera profesional.

Así se confirmó el desafortunado fallecimiento de Freddy Torres Paz. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano, más conocida como DIMAYOR, quienes, revelaron la noticia a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 526 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del exfutbolista colombiano Freddy Torres Paz, ocurrido en la ciudad de Palmira”, dice el comunicado oficial.

¿En qué equipos colombianos jugó Freddy Torres Paz? | Foto: Freepik

¿Cuáles fueron los equipos en los que hizo parte el futbolista Freddy Torres Paz?

Recordemos que en el pasado, el exfutbolista Freddy Torres Paz demostró con orgullo su gran talento para el deporte, en especial, por vestir la camisa de varios equipos colombianos.

Uno en los que adquirió gran visibilidad en su carrera fue en el América de Cali, cuyo equipo hizo parte aproximadamente tres años desde 1973 -1976. Así también, el equipo lo despidió con un sentido mensaje expresándole lo siguiente:

“América de Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Freddy Torres, talentoso mediocampista quien vistió nuestros colores entre 1973 y 1976”, agregó el equipo en su cuenta oficial de Instagram.

Otro de los equipos en los que su nombre resonó durante su carrera deportiva fue en el Deportivo Cali y Deportes Tolima, en el que se ganó el cariño de sus seguidores en distintas partes del país.

