Fonseca en la Casa: el artista anuncia su primer concierto en El Campín

El cantautor colombiano Fonseca anunció Fonseca en la Casa, el concierto más grande de su carrera en Bogotá. El evento se realizará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín y marcará la primera presentación del artista en este escenario.

El anuncio se realizó después de una campaña en redes sociales en la que el cantante mostró diferentes lugares de Bogotá como si fueran espacios de una casa.

¿Qué representa Fonseca en la Casa en la carrera del artista?

El concierto Fonseca en la Casa marca un momento importante dentro de la trayectoria del artista. Durante los últimos años, el cantante ha realizado varios conciertos en Bogotá.

Bogotá ha sido una ciudad clave para el desarrollo de su carrera. Allí el artista comenzó a presentarse en vivo y fue construyendo una relación cercana con el público que lo ha acompañado durante más de dos décadas.

Después de presentarse varias veces en escenarios como el Movistar Arena con entradas agotadas, el concierto en El Campín representa una nueva etapa en su carrera y una oportunidad para reunir a más seguidores en un mismo evento.

¿Cómo será el concierto Fonseca en la Casa en El Campín?

El concierto Fonseca en la Casa ha sido diseñado como una experiencia pensada para un público amplio. Aunque se realizará en un estadio, la producción busca mantener la cercanía entre el artista y los asistentes.

El evento también se proyecta como una actividad cultural importante para la ciudad. Se espera que el concierto atraiga público de otras regiones del país e incluso visitantes internacionales.

El anuncio del concierto llega en un momento activo en la carrera del artista. Fonseca cuenta con más de 25 años de trayectoria en la música y ha sido reconocido con nueve Latin GRAMMY.

Desde su debut en 2002 con el álbum Fonseca, el cantante ha publicado varios discos que han tenido éxito en radio y plataformas digitales, entre ellos Corazón, Ilusión, Conexión, Agustín, ViaJante y Tropicalia.

Además de su carrera musical, el artista lidera proyectos sociales a través de la Fundación Gratitud, creada en 2017, con la que promueve el acceso al arte y la música para jóvenes y niños de comunidades vulnerables.

Con Fonseca en la Casa, el cantante se prepara para uno de los conciertos más importantes de su carrera y para un evento que reunirá a miles de seguidores en el Estadio El Campín.