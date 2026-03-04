Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Fonseca en la Casa: el artista anuncia su primer concierto en El Campín

El artista colombiano Fonseca llevará Fonseca en la Casa al Estadio El Campín el 24 de octubre de 2026.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Fonseca en la Casa
Fonseca anuncia su primer Campín. Foto AFP

El cantautor colombiano Fonseca anunció Fonseca en la Casa, el concierto más grande de su carrera en Bogotá. El evento se realizará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín y marcará la primera presentación del artista en este escenario.

El anuncio se realizó después de una campaña en redes sociales en la que el cantante mostró diferentes lugares de Bogotá como si fueran espacios de una casa.

¿Qué representa Fonseca en la Casa en la carrera del artista?

El concierto Fonseca en la Casa marca un momento importante dentro de la trayectoria del artista. Durante los últimos años, el cantante ha realizado varios conciertos en Bogotá.

Bogotá ha sido una ciudad clave para el desarrollo de su carrera. Allí el artista comenzó a presentarse en vivo y fue construyendo una relación cercana con el público que lo ha acompañado durante más de dos décadas.

Después de presentarse varias veces en escenarios como el Movistar Arena con entradas agotadas, el concierto en El Campín representa una nueva etapa en su carrera y una oportunidad para reunir a más seguidores en un mismo evento.

¿Cómo será el concierto Fonseca en la Casa en El Campín?

El concierto Fonseca en la Casa ha sido diseñado como una experiencia pensada para un público amplio. Aunque se realizará en un estadio, la producción busca mantener la cercanía entre el artista y los asistentes.

El evento también se proyecta como una actividad cultural importante para la ciudad. Se espera que el concierto atraiga público de otras regiones del país e incluso visitantes internacionales.

El anuncio del concierto llega en un momento activo en la carrera del artista. Fonseca cuenta con más de 25 años de trayectoria en la música y ha sido reconocido con nueve Latin GRAMMY.

Desde su debut en 2002 con el álbum Fonseca, el cantante ha publicado varios discos que han tenido éxito en radio y plataformas digitales, entre ellos Corazón, Ilusión, Conexión, Agustín, ViaJante y Tropicalia.

Además de su carrera musical, el artista lidera proyectos sociales a través de la Fundación Gratitud, creada en 2017, con la que promueve el acceso al arte y la música para jóvenes y niños de comunidades vulnerables.

Con Fonseca en la Casa, el cantante se prepara para uno de los conciertos más importantes de su carrera y para un evento que reunirá a miles de seguidores en el Estadio El Campín.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhonny Rivera se mostró conmovido en redes Jhonny Rivera

Jhonny Rivera se mostró conmovido en redes y la ausencia de Jenny López llamó la atención, ¿por qué?

Jhonny Rivera generó revuelo en redes al compartir un momento especial que llamó la atención por la ausencia de Jenny López.

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera? Jhonny Rivera

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera?

Jenny López se ha convertido en tendencia tras anunciar que se irá fuera del país y en la foto no aparece su esposo Jhonny Rivera.

Sale a la luz video de Yeison Jiménez cuando iniciaba su carrera musical Yeison Jiménez

Sale a la luz video de Yeison Jiménez cuando iniciaba su carrera: tenía brackets y acné

Yeison Jiménez sorprendió tras salir a la luz un video de sus inicios, donde lucía con brackets y acné, generando conmoción en internet.

Lo más superlike

¡Adiós a un gran exjugador! El fútbol colombiano se viste de luto tras lamentable pérdida Talento nacional

¡Adiós a un exjugador! El fútbol colombiano se viste de luto tras lamentable pérdida

El mundo del fútbol colombiano se viste de luto tras el fallecimiento de un exjugador que hizo parte del América y Deportivo Cali.

El Topi es el reconocido influencer colombiano con el que vinculan a Aida Victoria en redes Aída Victoria Merlano

Él es el reconocido influencer colombiano con el que vinculan a Aida Victoria en redes

Ella es la exreina que fue la exnovia de Juanda Caribe de La casa de los famosos Col: ¿quién? La casa de los famosos

Ella es la exreina que fue exnovia de Juanda Caribe de La casa de los famosos Col: ¿quién?

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista