La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando dolor entre sus seguidores y admiradores de su música. En medio del recuerdo, ha salido a la luz un video de sus primeros años de carrera, donde se le ve con brackets y acné, lo que provocó diversas reacciones de conmoción entre los internautas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

¿Cuál es el video de Yeison Jiménez que muestra sus inicios en la música con brackets y acné?

Ya casi se cumplen dos meses del trágico hecho que le arrebató la vida al cantante caldense Yeison Jiménez, junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, un suceso que sigue causando conmoción entre sus seguidores y el mundo de la música.

Yeison Jiménez murió en un siniestro aéreo que cobró la vida de cinco integrantes de su equipo. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

En medio del recuerdo, han salido a la luz varias imágenes y videos del artista de 34 años que pocos fans conocían. Entre ellos, un video de su participación en el emblemático El Show de las Estrellas de Jorge Barón, donde se ve a un Yeison joven, con la energía típica de la juventud, luciendo brackets y en su rostro algo de acné.

Allí Yeison hizo su debut en el municipio de Rivera, Huila en 2021, donde dio a conocer su talento y música y, por supuesto, donde recibió "la patadita de la buena suerte" del presentador colombiano.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

¿Qué dijeron los internautas sobre el video que salió a la luz de Yeison Jiménez en sus inicios con brackets y acné?

El video compartido en YouTube, que ya supera las cien mil reproducciones, ha generado una ola de comentarios entre los fans del intérprete de 'Vete'. Muchos se mostraron conmocionados al ver a un Yeison Jiménez tan joven, cumpliendo su sueño de convertirse en un artista reconocido.

Por otro lado, algunos internautas se fijaron en lo nervioso que se le veía en ese momento, recordando con nostalgia su energía e inocencia de aquellos primeros años, y lamentando aún más su inesperada partida.

Aún no lo supero y duele su pérdida", Yeison Jiménez", "Se lo veía tan nervioso, tan emocionado, y a la vez tan seguro, qué bonito fue verlo transformarse y crecer con el tiempo" y "Se le veía el éxito que iba a tener con esa personalidad", fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Los seguidores de Yeison Jiménez rememoraron su trayectoria artística con profunda nostalgia y cariño. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados Sara Corrales Sara Corrales revela la fecha de nacimiento de su hija Mila y emociona a sus seguidores

¿Cuándo murió Yeison Jiménez?

El cantante Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 a los 34 años, tras un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. La tragedia también cobró la vida de cinco integrantes de su equipo mientras se dirigían a una presentación programada.

Las autoridades confirmaron el accidente y su fallecimiento, y la noticia generó una fuerte conmoción entre sus seguidores, colegas y el público del género popular, quienes recordaron su talento y legado en la música.