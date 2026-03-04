Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Sale a la luz video de Yeison Jiménez cuando iniciaba su carrera: tenía brackets y acné

Yeison Jiménez sorprendió tras salir a la luz un video de sus inicios, donde lucía con brackets y acné, generando conmoción en internet.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sale a la luz video de Yeison Jiménez cuando iniciaba su carrera musical
Se ha dado a conocer un video de Yeison Jiménez en sus primeros años de carrera, donde se le ve con brackets y acné. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando dolor entre sus seguidores y admiradores de su música. En medio del recuerdo, ha salido a la luz un video de sus primeros años de carrera, donde se le ve con brackets y acné, lo que provocó diversas reacciones de conmoción entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de Yeison Jiménez que muestra sus inicios en la música con brackets y acné?

Ya casi se cumplen dos meses del trágico hecho que le arrebató la vida al cantante caldense Yeison Jiménez, junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, un suceso que sigue causando conmoción entre sus seguidores y el mundo de la música.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez murió en un siniestro aéreo que cobró la vida de cinco integrantes de su equipo. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

En medio del recuerdo, han salido a la luz varias imágenes y videos del artista de 34 años que pocos fans conocían. Entre ellos, un video de su participación en el emblemático El Show de las Estrellas de Jorge Barón, donde se ve a un Yeison joven, con la energía típica de la juventud, luciendo brackets y en su rostro algo de acné.

Allí Yeison hizo su debut en el municipio de Rivera, Huila en 2021, donde dio a conocer su talento y música y, por supuesto, donde recibió "la patadita de la buena suerte" del presentador colombiano.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron los internautas sobre el video que salió a la luz de Yeison Jiménez en sus inicios con brackets y acné?

El video compartido en YouTube, que ya supera las cien mil reproducciones, ha generado una ola de comentarios entre los fans del intérprete de 'Vete'. Muchos se mostraron conmocionados al ver a un Yeison Jiménez tan joven, cumpliendo su sueño de convertirse en un artista reconocido.

Por otro lado, algunos internautas se fijaron en lo nervioso que se le veía en ese momento, recordando con nostalgia su energía e inocencia de aquellos primeros años, y lamentando aún más su inesperada partida.

Aún no lo supero y duele su pérdida", Yeison Jiménez", "Se lo veía tan nervioso, tan emocionado, y a la vez tan seguro, qué bonito fue verlo transformarse y crecer con el tiempo" y "Se le veía el éxito que iba a tener con esa personalidad", fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Revelan video de Yeison Jiménez cuando iniciaba su carrera musical
Los seguidores de Yeison Jiménez rememoraron su trayectoria artística con profunda nostalgia y cariño. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Cuándo murió Yeison Jiménez?

El cantante Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 a los 34 años, tras un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. La tragedia también cobró la vida de cinco integrantes de su equipo mientras se dirigían a una presentación programada.

Las autoridades confirmaron el accidente y su fallecimiento, y la noticia generó una fuerte conmoción entre sus seguidores, colegas y el público del género popular, quienes recordaron su talento y legado en la música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera? Jhonny Rivera

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera?

Jenny López se ha convertido en tendencia tras anunciar que se irá fuera del país y en la foto no aparece su esposo Jhonny Rivera.

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Maluma tiene un doble que se volvió viral en redes sociales por su impresionante parecido con el artista. ¿De quién se trata?

Karol G

Ella es la guapa hermanastra de Karol G que reaccionó a la situación que vive la familia Giraldo con Verónica

La guapa hermanastra de Karol G sorprendió al pronunciarse sobre la situación que atraviesa la familia Giraldo con Verónica. Esto dijo.

Lo más superlike

Harry Styles se sincera sobre la muerte de Liam Payne y la presión del duelo público Harry Styles

Harry Styles rompe el silencio por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil”

El cantante habló por primera vez del duelo que vivió tras la muerte de su excompañero y la presión mediática.

Nicolás Arrieta sorprendió con el “soberbio” detalle que recibió de una fan Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar el “soberbio” detalle que recibió de una fan en Bogotá

Conmoción en redes por perrito que se niega a dejar el ataúd de su humano Viral

Perrito conmueve al aferrarse al ataúd de su humano durante el velorio | video

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista