A casi dos meses de su muerte, el recuerdo de Yeison Jiménez vuelve a conmover a sus seguidores tras la difusión de varias fotografías inéditas que comenzaron a circular en redes sociales.

¿Cuáles son las fotos de Yeison Jiménez que salieron a la luz a casi dos meses de su muerte?

Las imágenes, en su mayoría desconocidas para el público, difundidas a través de la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, muestran facetas importantes del artista y han despertado una ola de reacciones entre quienes aún lamentan su partida.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Las fotografías en cuestión realizan un comparativo entre los sueños del cantante antes de alcanzar la fama y el reconocimiento que logró en la industria musical. Además, están acompañadas de textos que refuerzan ese proyecto que comenzó en su imaginación y que, con esfuerzo y dedicación, consiguió hacer realidad.

De esta manera, entre las fotografías se encuentran varias tomadas durante su infancia y adolescencia, siendo las de su niñez las más emotivas de todas.

“No fue casualidad, fue visión, disciplina y un corazón terco que nunca dejó de creer. Desde el primer paso hasta el último aplauso, Yeison construyó algo que hoy sigue de pie. Gracias por seguir recordándolo así”, se lee en la publicación que ya acumula un sinfín de ‘me gusta’.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular?

El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero, pocos minutos después de despegar en su avioneta de matrícula N325FA, junto a cuatro miembros de su equipo de trabajo y el piloto, quienes también perdieron la vida.

El siniestro ocurrió en una vereda de Paipa, Boyacá, cuando la aeronave no logró alcanzar la altura necesaria y terminó estrellándose en zona rural. Tras el impacto, se produjo una explosión hacia las 4 p.m.

Según un informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos, DIACC, la aeronave se encontraba al día en el cumplimiento de los requisitos técnicos.