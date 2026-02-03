Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Comparten inéditas fotos de Yeison Jiménez a casi dos meses de su muerte

A casi dos meses de su muerte, salieron a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez que han conmovido a sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
A casi dos meses de su muerte, salen a la luz inéditas fotos de Yeison Jiménez
A casi dos meses de su muerte, salen a la luz inéditas fotos de Yeison Jiménez. (Foto AFP: Eva Marie Uzcategui | Freepik).

A casi dos meses de su muerte, el recuerdo de Yeison Jiménez vuelve a conmover a sus seguidores tras la difusión de varias fotografías inéditas que comenzaron a circular en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las fotos de Yeison Jiménez que salieron a la luz a casi dos meses de su muerte?

Las imágenes, en su mayoría desconocidas para el público, difundidas a través de la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, muestran facetas importantes del artista y han despertado una ola de reacciones entre quienes aún lamentan su partida.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Las fotografías en cuestión realizan un comparativo entre los sueños del cantante antes de alcanzar la fama y el reconocimiento que logró en la industria musical. Además, están acompañadas de textos que refuerzan ese proyecto que comenzó en su imaginación y que, con esfuerzo y dedicación, consiguió hacer realidad.

Artículos relacionados

De esta manera, entre las fotografías se encuentran varias tomadas durante su infancia y adolescencia, siendo las de su niñez las más emotivas de todas.

“No fue casualidad, fue visión, disciplina y un corazón terco que nunca dejó de creer. Desde el primer paso hasta el último aplauso, Yeison construyó algo que hoy sigue de pie. Gracias por seguir recordándolo así”, se lee en la publicación que ya acumula un sinfín de ‘me gusta’.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular?

El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero, pocos minutos después de despegar en su avioneta de matrícula N325FA, junto a cuatro miembros de su equipo de trabajo y el piloto, quienes también perdieron la vida.

Artículos relacionados

El siniestro ocurrió en una vereda de Paipa, Boyacá, cuando la aeronave no logró alcanzar la altura necesaria y terminó estrellándose en zona rural. Tras el impacto, se produjo una explosión hacia las 4 p.m.

Según un informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos, DIACC, la aeronave se encontraba al día en el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La imagen con la que Paulo Dybala y Oriana Sabatini presentaron a su bebé se volvió viral Talento internacional

Paulo Dybala y Oriana Sabatini enternecen redes con foto inédita de su hija

La pareja confirmó el nacimiento de su hija con una emotiva imagen que rápidamente se volvió viral en redes.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz sorprende con impactante cambio en su rostro: ¿qué se hizo?

Yaya Muñoz dejó a más de uno boquiabierto tras revelar los resultados de este nuevo cambio en su apariencia.

Bandera del orgullo gay - Médico en un consultorio. Influencers

Panelista de ¿Qué Hay Pa Dañar? vivió incómodo momento por cuenta de su orientación

La joven creadora de contenido, reveló que para ella fue bastante difícil responder a cierta preguntas del doctor.

Lo más superlike

Jóvenes asiáticos cantan vallenato con despecho y se vuelven virales Viral

Jóvenes asiáticos se hacen virales tras cantar tema del Binomio de Oro

Un grupo de jóvenes asiáticos se hicieron virales en Latinoamérica, tras hacer video cantando un reconocido vallenato.

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener

Alexa Torrex y Beba desatan tensión y recuerdan polémico altercado del reality La casa de los famosos

Tenso cruce entre Beba y Alexa fue comparado con histórica discusión de Protagonistas: "¿Qué me vas a hacer?"

David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo David Guetta

David Guetta sorprende al anunciar que fue padre a los 58 años y revela el nombre del bebé

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?