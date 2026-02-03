Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
David Guetta sorprende al anunciar que fue padre a los 58 años y revela el nombre del bebé

El DJ anunció el nacimiento de su cuarto hijo Skyler y compartió imágenes inéditas en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo
David Guetta celebra la llegada de su hijo con emotivas fotografías del bebé. (Foto: AFP y Freepik)

El DJ y productor francés David Guetta confirmó que se convirtió en padre por cuarta vez a los 58 años. La noticia se conoció varios meses después de que la pareja mantuviera en reserva el embarazo.

¿Cómo anunció David Guetta el nacimiento de su hijo?

El artista dio la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un carrusel de imágenes junto a su pareja, Jessica Ledon, y sus hijos.

En la publicación reveló el nombre del recién nacido y compartió detalles de este nuevo capítulo en su vida personal.

Guetta escribió: “Bienvenido al mundo, Skyler ”, mensaje que acompañó con varias fotografías familiares. Además añadió: “El secreto más hermoso que hemos guardado jamás”, palabras con las que hizo referencia a la llegada del bebé.

Por supuesto que la publicación se llenó de comentarios de sus millones de seguidores y figuras del entretenimiento que reaccionaron a la emotiva noticia.

David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo
David Guetta celebra la llegada de su hijo con emotivas fotografías del bebé. (Foto: Freepik)

En el carrusel compartido por David Guetta se observan imágenes junto a Jessica Ledon y su primer hijo en común, Cyan, nacido en febrero de 2024.

Ahora, con la llegada de Skyler, el menor se convierte en hermano mayor. El artista también compartió fotografías del baby shower y momentos de las primeras horas del bebé en su cuna luciendo un traje completamente blanco en donde enseñó su carita.

¿Cuántos hijos tiene el famoso DJ David Guetta?

En uno de los videos incluidos en la publicación, Guetta aparece sosteniendo al recién nacido mientras expresa: “Es la mejor sensación del mundo, un ángel durmiendo en mi pecho”.

Jessica Ledon y David Guetta mantienen una relación desde 2015, luego de la separación del músico de su exesposa.

Desde entonces han compartido distintos momentos de su vida privada en redes sociales, aunque suelen manejar con discreción algunos aspectos familiares.

David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo
David Guetta celebra la llegada de su hijo con emotivas fotografías del bebé. (Foto: Freepik)

Antes de su relación con Jessica Ledon, David Guetta estuvo casado con Cathy Guetta entre 1992 y 2014. De esa unión nacieron Tim Elvis y Angie.

Durante más de dos décadas, ambos también trabajaron juntos en proyectos vinculados a la industria de la música electrónica.

Tras su separación, el productor continuó con su carrera internacional y luego formó una nueva familia junto a Ledon, con quien ahora suma dos hijos.

