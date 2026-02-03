Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio es criticado por broma pesada a su novia: “Qué falta de amor propio”

Una broma del creador de contenido Yeferson Cossio a su novia provocó críticas en redes por la forma en que la trata.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yeferson Cossio desata polémica por pesada broma a su novia
Yeferson Cossio provoca ola de críticas por broma a Carolina Gómez. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio volvió a generar polémica en redes sociales tras compartir una pesada broma que le hizo a su novia, Carolina Gómez.

¿Qué mostró el video de Yeferson Cossio que generó tantas reacciones?

El video, publicado en su cuenta de Tiktok provocó todo tipo de reacciones entre sus millones de seguidores y fue replicado en varias páginas de Instagram.

En las imágenes se observa a la pareja comiendo del mismo plato. En medio del momento, Carolina parece molestarse por un gesto de él.

Ante la situación, Cossio intenta consolarla acercándose para darle un beso. Ella cierra los ojos esperando el gesto de cariño; sin embargo, en lugar de besarla, él toma un poco de la comida que estaba en su boca y se la escupe a ella.

Yeferson Cossio desata polémica por pesada broma a su novia
La reacción inmediata de Carolina fue reírse, mientras él también celebraba la broma.

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas en el que muchos aplaudieron la broma, no obstante, muchos internautas criticaron al influencer antioqueño por la forma en la que trata a su novia.

¿Por qué Yeferson Cossio fue criticado por una broma pesada a su novia?

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos criticaron al creador de contenido por su comportamiento, señalando que la broma fue inapropiada.

Otros dirigieron sus mensajes hacia Carolina Gómez, cuestionando su relación con el influencer.

Entre los comentarios que se leyeron estaban frases como: “Qué falta de amor propio y de carácter”, “Yo no entiendo Carolina qué hace ahí” y “Este hombre se pasa y a ella le toca aguantar y tomarlo como broma”.

Yeferson Cossio desata polémica por pesada broma a su novia
Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, algunos usuarios también señalaron que en varias ocasiones los videos de Cossio pueden ser actuadas, algo frecuente en el formato que maneja el influencer en sus redes sociales.

En otro video, la pareja protagoniza una escena similar. Allí, Carolina aparece molesta mientras Yeferson Cossio intenta nuevamente consolarla.

En medio del momento, cuando ella mueve la cabeza, termina impactándose accidentalmente con una puerta. En las imágenes se observa que él está frente a la cámara mientras ella permanece detrás.

