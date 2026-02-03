Isabella Ladera enfrenta críticas por su aumento de peso y revela cómo será su segundo parto

La modelo y empresaria Isabella Ladera continúa compartiendo detalles de su segundo embarazo con sus millones de seguidores en redes sociales.

Desde que anunció que está en la dulce espera, ha utilizado sus plataformas digitales para mostrar cómo vive esta etapa y responder inquietudes sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado en esta nueva etapa que esta viviendo junto a su pareja Hugo García.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre el aumento de peso en su segundo embarazo?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que suele realizar con frecuencia, la creadora de contenido habló abiertamente sobre distintas inquietudes relacionadas con su estado actual.

Sus seguidores aprovecharon el espacio para preguntarle tanto por su salud como por los cambios que ha notado en su cuerpo.

Uno de los temas que más llamó la atención fue el relacionado con el aumento de peso.

Algunos internautas comentaron que su figura ha cambiado, y uno de ellos le preguntó directamente si sentía que había subido mucho de peso a pesar de cuidarse.

Isabella Ladera responde a críticas por su peso en el embarazo. (Foto: AFP)

Ante esto, Isabella respondió sin rodeos: “Sí, la verdad sí me siento extremadamente grande, pero no me importa porque es un proceso y ya me conozco el camino de regreso”.

La empresaria dejó claro que vive esta etapa entendiendo las transformaciones propias del embarazo.

Además, en medio de la dinámica, mencionó que hay ciertos aspectos físicos que le resultan incómodos actualmente, como que le toquen el ombligo o el abdomen, algo que expresó también a sus seguidores.

¿Cómo será el segundo parto de Isabella Ladera?

En la misma ronda de preguntas, Isabella Ladera habló sobre cómo planea recibir a su bebé.

Confirmó recientemente que tiene 20 semanas de embarazo, es decir, aproximadamente cuatro meses de gestación.

También reveló que su intención es tener un parto natural y que no planea usar la inyección de la epidural, que suelen usar algunas madres para disminuir los dolores propios durante el proceso de nacimiento del bebé.

Desde el anuncio de su embarazo, la modelo ha mantenido informada a su comunidad sobre cada avance que vive junto a su pareja, Hugo García. Cabe recordar que Isabella Ladera ya es madre de una niña, fruto de una relación anterior.