Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera enfrenta críticas por su aumento de peso y revela cómo será su segundo parto

Isabella Ladera habló del aumento de peso y reveló cómo planea el nacimiento de su bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera enfrenta comentarios por su figura
Isabella Ladera responde a críticas por su peso en el embarazo. (Foto: AFP y Freepik)

La modelo y empresaria Isabella Ladera continúa compartiendo detalles de su segundo embarazo con sus millones de seguidores en redes sociales.

Artículos relacionados

Desde que anunció que está en la dulce espera, ha utilizado sus plataformas digitales para mostrar cómo vive esta etapa y responder inquietudes sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado en esta nueva etapa que esta viviendo junto a su pareja Hugo García.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre el aumento de peso en su segundo embarazo?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que suele realizar con frecuencia, la creadora de contenido habló abiertamente sobre distintas inquietudes relacionadas con su estado actual.

Sus seguidores aprovecharon el espacio para preguntarle tanto por su salud como por los cambios que ha notado en su cuerpo.

Artículos relacionados

Uno de los temas que más llamó la atención fue el relacionado con el aumento de peso.

Algunos internautas comentaron que su figura ha cambiado, y uno de ellos le preguntó directamente si sentía que había subido mucho de peso a pesar de cuidarse.

Isabella Ladera enfrenta comentarios por su figura
Isabella Ladera responde a críticas por su peso en el embarazo. (Foto: AFP)

Ante esto, Isabella respondió sin rodeos: “Sí, la verdad sí me siento extremadamente grande, pero no me importa porque es un proceso y ya me conozco el camino de regreso”.

La empresaria dejó claro que vive esta etapa entendiendo las transformaciones propias del embarazo.

Además, en medio de la dinámica, mencionó que hay ciertos aspectos físicos que le resultan incómodos actualmente, como que le toquen el ombligo o el abdomen, algo que expresó también a sus seguidores.

¿Cómo será el segundo parto de Isabella Ladera?

En la misma ronda de preguntas, Isabella Ladera habló sobre cómo planea recibir a su bebé.

Artículos relacionados

Confirmó recientemente que tiene 20 semanas de embarazo, es decir, aproximadamente cuatro meses de gestación.

Isabella Ladera enfrenta comentarios por su figura
Isabella Ladera responde a críticas por su peso en el embarazo. (Foto: AFP)

También reveló que su intención es tener un parto natural y que no planea usar la inyección de la epidural, que suelen usar algunas madres para disminuir los dolores propios durante el proceso de nacimiento del bebé.

Desde el anuncio de su embarazo, la modelo ha mantenido informada a su comunidad sobre cada avance que vive junto a su pareja, Hugo García. Cabe recordar que Isabella Ladera ya es madre de una niña, fruto de una relación anterior.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Abuela de La casa de los famosos mostró su cuerpo tonificado y la criticaron La abuela La casa de los famosos Colombia

La Abuela de La casa de los famosos mostró su tonificada figura y generó polémica: “le faltó carita”

La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos, reapareció con nueva foto de su ‘cuerpazo’.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta hizo sorpresivo anuncio desde el Canal RCN: ¿le dieron trabajo?

Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se mostró emocionado de poder compartir esta noticia con sus seguidores.

La Blanquita y Deiby Ruíz celebran juntos el cumpleaños de su hijo Influencers

Katy Cardona celebró con Deiby Ruíz el cumpleaños de su hijo tras anunciar la ruptura, ¿volvieron?

Tras anunciar su ruptura, Katy Cardona y Deiby Ruíz celebraron juntos el cumpleaños de su hijo.

Lo más superlike

Reconocido futbolista del real madrid anuncia que será papá: “En qué lío nos metimos” Talento internacional

Reconocido futbolista del Real Madrid anuncia que será papá: “En qué lío nos metimos”

Reconocido jugador del Real Madrid anunció que será padre por tercera vez y ya revelaron si el bebé es niña o niño.

Carla Giraldo reaccionó asustada por enfrentamiento entre participantes. Carla Giraldo

Carla Giraldo se mostró muy preocupada al ver la discusión de La casa de los famoso Colombia 2026

David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo David Guetta

David Guetta sorprende al anunciar que fue padre a los 58 años y revela el nombre del bebé

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?