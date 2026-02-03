La Toxi Costeña confirmaría que estaría estrenando nuevo amor: ¿quién es?

En las últimas semanas, nacieron rumores sobre una supuesta relación romántica entre La Toxi Costeña y el cantante, Checho Bula. Pues en redes se han revelado fotos y videos de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 junto al hombre.

Tras filtrarse en las plataformas digitales la cercanía entre los artistas, ninguno había mencionado nada sobre el tema, pero en las últimas horas, la posible verdad sobre su relación habría salido a la luz.

¿La Toxi Costeña tiene un nuevo romance?

El pasado domingo 1 de marzo, el cantante Checho Bula aceptó las etiquetas en su cuenta de Instagram, en donde lo relacionan con La Toxi Costeña.

Pues publicaron la foto de ellos en un yate, misma imagen que se había filtrado hace algunas semanas, pero esto causó gran revuelo ya que el artista está promocionando su nuevo álbum.

La Toxi Costeña genera sospechas de noviazgo con cantante. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, esto generó comentarios, ya que hay una canción que se llama ‘Un nuevo amor’ y según los internautas, este tema sería para la cantante.

Aunque al parecer, todo se trate de una estrategia para promocionar la música de Checho, los comentarios entre ambos generaron sospechas.

¿Qué dijo la Toxi Costeña sobre su supuesto romance?, ¿lo confirmó?

En las publicaciones que están en el perfil de Checho Bula, se dice que la Toxi Costeña lo apoyó para el lanzamiento de sus canciones, pero que, además, se les han visto muy cercanos últimamente.

Pero, aún así, ninguno ha dicho nada directamente sobre su supuesta o posible relación, sin embargo, la Toxi sí aumentó los rumores sobre su supuesto noviazgo, al dejarle un comentario al cantante.

La Toxi Costeña desata revuelo por supuesta relación. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, en una de esas publicaciones, la Toxi Costeña escribió: “El mejor” y dejó un corazón rojo con su comentario.

¿La Toxi Costeña confirmó que el cantante es su novio?

Mencionado anteriormente, La Toxi Costeña no ha dicho nada directamente sobre su supuesta relación con Checho Bula y al parecer, solo se podría tratar de una estrategia para el lanzamiento de la nueva música del cantante.

Por su lado, Checho tampoco ha dicho nada, sin embargo, el tema al que más fuerza le están haciendo es a ‘Un nuevo amor’ y es por esto que, los rumores nacen al considerar que la canción sería una dedicatoria para la Toxi.