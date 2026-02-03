¡Paulo Dybala y Oriana Sabatini ya son padres!: esto se sabe del nacimiento

Paulo Dybala y Oriana Sabatini ya son padres. La pareja le dio la bienvenida a su primera hija en Italia, según informaron medios de ese país.

¿Cómo se anunció el nacimiento de la bebé de Paulo Dybala?

La noticia fue confirmada por medios italianos, que reportaron que la cantante argentina dio a luz en la madrugada del 2 de marzo en Roma.

La bebé nació en el hospital Gemelli, unos días antes de la fecha prevista. Inicialmente, el nacimiento estaba estimado para el 11 de marzo, fecha que coincide con el cumpleaños de Catherine Fulop, madre de Oriana. Sin embargo, el parto se adelantó.

Meses atrás, en un stream, Oriana había comentado que le hubiera gustado que su hija naciera en Argentina, aunque explicó que no sería posible debido a la agenda profesional de su esposo y que el parto tendría lugar en Italia.

También expresó su deseo de tener un parto natural y de contar con la presencia del futbolista, teniendo en cuenta los compromisos deportivos y los pocos días libres que suelen tener los jugadores.

Según informó un periodista argentino, la bebé pesó alrededor de 3 kilos y tanto la madre como la niña se encuentran en buen estado de salud. Además, trascendió que la familia recibió la noticia con alegría.

Nació la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en Italia. (Foto LOIC VENANCE / AFP)

¿Cómo se llama la bebé de Paulo Dybala y Oriana Sabatini?

Un diario italiano reveló que la niña se llama Gía, un nombre que, según contó Sabatini en el pasado, tenía decidido desde que tenía 15 años.

La pareja anunció el embarazo en septiembre a través de una publicación en Instagram. Desde el inicio de su relación han compartido distintos momentos de su vida juntos en redes sociales, lo que les ha permitido consolidar una comunidad de seguidores.

De acuerdo con declaraciones previas de Oriana, la inspiración del nombre proviene de la película Gia, protagonizada por Angelina Jolie a finales de los años 90. En la cinta, Jolie interpreta a la modelo Gia Carangi, personaje que marcó a Sabatini y la llevó a elegir ese nombre para su futura hija.

Hasta el momento, ni Dybala ni Sabatini han publicado un mensaje oficial en sus redes sociales sobre el nacimiento.

Lo más reciente que se conoció fueron videos compartidos por Catherine Fulop, quien viajó a Italia para acompañar a su hija en los días previos al parto.

En las imágenes se observa el reencuentro familiar en el aeropuerto de Roma, así como algunos momentos cotidianos de la pareja paseando por la ciudad y asistiendo a compromisos deportivos.

Fulop también publicó fotografías en las que expresó que ya estaba “activado el modo abuela” en Italia y que se encontraban a la espera de la llegada de su nieta.