Tenso cruce entre Beba y Alexa fue comparado con histórica discusión de Protagonistas: "¿Qué me vas a hacer?"

Alexa Torrex y Beba protagonizaron una fuerte discusión que fue comparada con el altercado de Elianis y Óscar.

Alexa Torrex y Beba desatan tensión y recuerdan polémico altercado del reality
Alexa Torrex y Beba desatan tensión y recuerdan polémico altercado del reality. (Foto Canal RCN)

La salida de Lorena Altamirano dejó un ambiente tenso dentro de La casa de los famosos Colombia.

Tras su eliminación, una nueva confrontación elevó el nivel de conflicto entre varios participantes y terminó involucrando a más de dos integrantes del reality.

¿Por qué se pelearon Beba y Alexa Torrex?

La discusión comenzó inicialmente entre Alexa Torrex y Juanda Caribe. Ambos intercambiaron señalamientos que fueron subiendo de tono hasta generar un momento de alta tensión dentro de la casa.

En medio del altercado, Alejandro intervino para intentar apartar a Alexa, quien se encontraba visiblemente alterada. Fue entonces cuando Beba intervino y lanzó un comentario dirigido a Alexa, asegurando que no le salía “ni media lágrima”, en referencia a su llanto.

Tras esa frase, Alexa se dirigió directamente hacia Beba. La discusión escaló cuando Beba le preguntó “¿qué me vas a hacer?” y le advirtió que, si no iba a hacer nada, no se le acercara.

La situación obligó al Jefe a intervenir y llamar a Alexa al confesionario para frenar el enfrentamiento.

Alexa Torrex y Beba protagonizan fuerte discusión
Alexa Torrex y Beba protagonizan fuerte discusión. (Foto Canal RCN)

¿Por qué compararon la discusión de Alexa Torrex y Beba con la de Elianis Garrido y Óscar Naranjo?

El momento recordó a varios televidentes la confrontación que protagonizaron Elianis Garrido y Óscar Naranjo en Protagonistas de Nuestra Tele.

Esa discusión es considerada uno de los episodios más polémicos en la historia de los realities en Colombia, ya que el enfrentamiento pasó de los insultos a la agresi0n física, lo que terminó con la expulsión de Elianis de la casa estudio.

La comparación surgió porque, en medio de aquella pelea, Elianis le dijo a Óscar la frase “¿qué me vas a hacer?”, la misma expresión que Beba utilizó durante su cruce con Alexa.

¿Por qué discutieron Alexa Torrex y Juanda Caribe?

El conflicto original se produjo cuando Alexa y Juanda comenzaron a lanzarse acusaciones relacionadas con situaciones previas dentro del programa.

Juanda cuestionó a la pareja de Alexa por comentarios realizados durante la dinámica del “congelado” y aseguró que lo mencionado podría constituir un delito. Por su parte, Alexa afirmó que ya había superado ese tema.

La discusión se intensificó cuando Juanda mencionó un señalamiento hecho anteriormente por Juanse Laverde sobre presuntas acciones de Alexa sin su consentimiento. Alexa reaccionó molesta y negó esa versión, asegurando que era falsa.

Juanda sostuvo que ella también había hecho acusaciones en su contra, específicamente cuando afirmó que él había realizado ofrecimientos indebidos. Según su argumento, ambos debían asumir las consecuencias de lo que dicen dentro del reality.

El intercambio terminó con Alexa llorando y reclamándole a Juanda por lo que consideró acusaciones graves, mientras él le respondió que ella había actuado de la misma manera en situaciones anteriores.

Alexa Torrex y Juanda Caribe protagonizan enfrentamiento
Alexa Torrex y Juanda Caribe protagonizan enfrentamiento. (Foto Canal RCN)
