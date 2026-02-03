Han vuelto a circular en redes sociales imágenes de la actriz y cantante Lady Noriega cuando modelaba en la década de los 90.

Las fotografías, que han sido compartidas por diferentes cuentas de entretenimiento, en los que se muestran una etapa de su carrera previa a varios de sus proyectos en televisión y han causado sensación entre los internautas.

¿Qué muestran las imágenes de Lady Noriega en los años 90?

En las imágenes se le observa desfilando en pasarelas y posando en traje de dos piezas, en una época en la que tenía poco más de 20 años.

Usuarios en redes han elogiado que su rostro era uno de los más reconocidos del entretenimiento colombiano en ese momento, cuando comenzaba a consolidarse tanto en el modelaje como en la actuación.

A lo largo de su trayectoria, Lady Noriega ha combinado la actuación, el modelaje y el canto, participando en distintos proyectos televisivos y producciones nacionales.

Su carrera ha estado marcada por su presencia en la pantalla y su vida personal por la relación que tuvo con el exfutbolista Faustino Asprilla.

Lady Noriega vuelve a ser tendencia por imágenes de su juventud en los 90. (Foto: Canal RCN)

Las fotografías que circulan actualmente corresponden a desfiles y sesiones de modelaje realizadas durante los años 90.

En ellas aparece en pasarela, luciendo diferentes propuestas de moda propias de la época.

¿Por qué Lady Noriega causa sensación por su participación en La casa de los famosos Colombia?

Las imágenes han estado circulando desde que su nombre volvió a sonar tras su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde ha sido una de las participantes más comentadas por su fuerte carácter.

Su participación en La casa, Lady Noriega ha llamado la atención por las posturas que ha asumido dentro de la convivencia.

En el programa ha estado cercana con los integrantes del cuarto “Calma”, y ha tenido algunas diferencias con Manuela Gómez y Alexa Torrex.

Su presencia en La casa de los famosos Colombia ha llevado a que muchos internautas revisen momentos de su trayectoria artística y revivan imágenes del pasado de Lady Noriega, comparando además su apariencia de entonces con la actual: “Era hermosa”.